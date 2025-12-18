Barranquilla

Lancha cargada de ACPM con ciudadanos costarricenses naufragó en el Caribe y terminó en Puerto Colombia, Atlántico

Entre los tripulantes iba un menor de edad. La Policía de Barranquilla investiga el caso.

Gabriel Salazar López

18 de diciembre de 2025, 12:30 p. m.
Las autoridades investigan el caso.
Las autoridades investigan el caso. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el mar de Puerto Colombia, en Atlántico, terminó una lancha cargada de ACPM que salió desde Costa Rica, pero que naufragó y terminó en esta zona del Caribe colombiano. Se trata de tres personas adultas de nacionalidad costarricense y un menor de edad que tuvieron que ser llevados a un centro asistencial, pues tenían 7 días en altamar.

“Se tuvo conocimiento del ingreso de tres ciudadanos de nacionalidad extranjera, entre ellos un menor de edad, al Hospital de Puerto Colombia, quienes fueron valorados médicamente tras ser ubicados en condición de náufragos”, explicaron desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la información de la Policía, estas personas están recibiendo atención médica especializada: “Lograron arribar a las playas del sector Salgar, específicamente en el lugar conocido como Playa Escondida, desde donde se desplazaron hasta la vía pública, siendo auxiliados por unidades de vigilancia, quienes coordinaron su traslado en vehículo institucional hasta el centro asistencial para su respectiva atención médica”.

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que los náufragos le dijeron a los integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Barranquilla que ellos habían salido a pescar, pero por el fuerte oleaje se habrían perdido en altamar.

La lancha con las 4 personas llegó a Puerto Colombia, Atlántico.
La lancha con las 4 personas llegó a Puerto Colombia, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

Ahora, las autoridades colombianas se encuentran realizando las respectivas investigaciones con el fin de determinar si estas personas no hacen parte de ninguna organización internacional dedicada al narcotráfico.

“Se está verificando todo con las autoridades correspondientes para tener certeza si la versión que ellos están entregando es real. Lo que llama la atención es que esto ocurre en medio de la crisis que hay entre Estados Unidos y Venezuela por la droga en el Caribe”, dijo la fuente a esta revista.

El llamado que hacen las autoridades es para que la ciudadanía pueda entregar información que conozcan sobre este caso por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.

