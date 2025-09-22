La empresa Air-e dio a conocer este lunes, 22 de septiembre, los municipios que no contarán con el servicio de energía para este martes, 23 de septiembre, por una obras que realizarán en el Parque Solar Níspero. El horario programado será de 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Labores de la empresa Air-e. | Foto: Cortesía.

“Durante las maniobras por parte de particulares, se suspenderá el suministro de energía a las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Tubará y Piojó. Para el caso de la zona turística en la Vía al Mar, desde Bocatocino hasta Bajo Ostión, incluyendo Aquamarina, Santa Verónica, Playa Mendoza, Palmarito, El Vaivén, Puerto Velero, Playa Tubará, Juaruco, Caño Dulce y El Morro, entre otros”, explicaron por medio de un comunicado de prensa.

Asimismo, dieron a conocer que van a realizar unos cambios de postes en el municipio de Manatí, Atlántico, exactamente, en la carrera 7 con la calle 5, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde y en la calle 9A con la carrera 9 en el barrio Piñuela del mismo municipio, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Mantenimientos realizados por la empresa Air-e. | Foto: OLL66LYK55B2RD5VWXXAY4JJSI