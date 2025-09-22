Suscribirse

Atlántico

Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

La empresa Air-e anunció que habrá obras de conexión del Parque Solar Níspero.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

22 de septiembre de 2025, 6:46 p. m.
Operarios de la empresa Air-e.
El martes 23 de septiembre habrá cortes de energía en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La empresa Air-e dio a conocer este lunes, 22 de septiembre, los municipios que no contarán con el servicio de energía para este martes, 23 de septiembre, por una obras que realizarán en el Parque Solar Níspero. El horario programado será de 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Labores de la empresa Air-e.
Labores de la empresa Air-e. | Foto: Cortesía.

“Durante las maniobras por parte de particulares, se suspenderá el suministro de energía a las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Tubará y Piojó. Para el caso de la zona turística en la Vía al Mar, desde Bocatocino hasta Bajo Ostión, incluyendo Aquamarina, Santa Verónica, Playa Mendoza, Palmarito, El Vaivén, Puerto Velero, Playa Tubará, Juaruco, Caño Dulce y El Morro, entre otros”, explicaron por medio de un comunicado de prensa.

Contexto: Buscan a responsables de asesinar a una niña de 11 años: hay recompensa de $40 millones

Asimismo, dieron a conocer que van a realizar unos cambios de postes en el municipio de Manatí, Atlántico, exactamente, en la carrera 7 con la calle 5, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde y en la calle 9A con la carrera 9 en el barrio Piñuela del mismo municipio, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Mantenimientos realizados por la empresa Air-e.
Mantenimientos realizados por la empresa Air-e. | Foto: OLL66LYK55B2RD5VWXXAY4JJSI
Contexto: Las ‘caravanas por la vida’ que buscan reducir los delitos en municipios del Atlántico: así funcionan

Finalmente, en un sector del barrio Las Tres Ave Marías, en el norte de Barranquilla, se realizará el traslado de redes eléctricas, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, a la altura de la calle 83 con la carrera 77.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

2. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

3. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

4. Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

5. California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoAir-e

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.