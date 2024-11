Más de 70 millones de dólares se han exportado desde el Atlántico hacia Venezuela durante el 2022

“Desde el 2008, que fue el mejor momento de las relaciones, desde el Atlántico se exportaron diversos productos por el monto de US$ 366 millones. En el 2021 esa cifra se redujo hasta US$ 43 millones y ya se ha ido incrementando. Vemos como este año se proyecta un cierre de US$ 75 millones. En el 2021, 96 empresas exportaron diferentes productos como aceite de palma, insecticidas, medicamentos y acero”, indicó Efraín Cepeda, presidente del comité intergremial del Atlántico.