Máxima alerta en Barranquilla: falsos funcionarios del Sisbén están estafando a las comunidades

Además, reiteró que “el puntaje del Sisbén no puede ser modificado por terceros, ya que es una clasificación determinada exclusivamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”.

“No se realizan visitas puerta a puerta sin solicitud previa. Si usted no ha iniciado un trámite, no permita el ingreso de personas que digan ser funcionarios del Sisbén. Puede tratarse de un intento de estafa”, advirtió la administración.