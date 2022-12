Monómeros suspende sus servicios presenciales tras la explosión en el puerto de Barranquilla

Monómeros, la empresa de fertilizantes venezolana que opera en Barranquilla, y la cual hace apenas unos meses estuvo envuelta en un enredo político debido a la dualidad del gobierno del vecino país, dio a conocer que suspendió sus servicios presenciales tras el voraz incendio en una empresa de hidrocarburos ocurrido este miércoles en la ciudad.

Dada la emergencia presentada en las instalaciones del Puerto de COMPAS en horas de la mañana de este miércoles 21 de diciembre, originado por un incendio que se presentó en las bodegas de la empresa Bravo Petroleum, Monómeros señaló que pese a que se encuentra ubicado aproximadamente a un 1 kilómetro de distancia del complejo industrial, no ha generado afectaciones físicas en las instalaciones.

“Conscientes de que la prevención es la primera medida a adoptar en materia de seguridad, hemos activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la compañía para mantener el monitoreo del evento, apoyar la respuesta a la emergencia y continuar la operación de manera segura para todos”, mencionó la empresa.

En este orden, la entidad informó a todas las personas, comunidad vecina, proveedores, contratistas, transportistas, potenciales visitantes a las instalaciones y entre otros, que el día de hoy se encuentra restringida la circulación por la Vía 40 desde la calle 85 hasta el barrio Las Flores por parte de las autoridades competentes.

En consecuencia, el ingreso al complejo industrial, el acceso a la zona de muelles y despachos se encuentra limitado hasta nueva orden, pero seguirán operando desde casa. Las autoridades locales se encuentran atendiendo la emergencia generada y adoptando las medidas necesarias con el fin de controlar la situación y salvaguardar la integridad de las comunidades aledañas; sin embargo, esto podría durar varios días suspendido.

Así mismo, se suspendieron las obras de infraestructura vial en la Vía 40, desde la calle 85 hasta la empresa Monómeros. SEMANA se encuentra en el lugar de la noticia y pudo conversar con uno de los trabajadores del sector para conocer más detalles de este incidente que pone en zozobra a los barranquilleros, donde también ya se ha suspendido el servicio de energía en algunos barrios.

El trabajador cuenta que se bajó del transporte público en el sector Las Flores aproximadamente a las 5:20 de la mañana y el incendio que había iniciado hacia las 4:15 a. m. ya era monumental, por lo que le tocó caminar hasta Monómeros y posteriormente llegar a su sitio de trabajo.

“La obra se suspendió a las 9:30 de la mañana por el tema de que el material no puede entrar. Todo este sector está evacuado y hasta que no se controle el incendio no podemos retomar, eso fue lo que nos dijeron”, contó el hombre en este medio.

Por otro lado, la electrificadora Air-e, dio a conocer que desenergizó los circuitos Tajamares y Tecnoglass en la Vía 40, por lo que algunos barrios estarán sin luz hasta que se controle la delicada situación.

“Las líneas que hacen parte de estos circuitos pasan cerca al punto donde se presenta la emergencia y por eso fue necesario la suspensión del fluido eléctrico”, señaló la entidad de energía.

Así las cosas, los barrios Las Flores y una parte de La Playa estarán sin energía por prevención durante todo este día y hasta nuevo aviso, por lo que se pide comprensión a los afectados.

“En consecuencia, cuando los organismos de socorro lo permitan y existan las condiciones de seguridad, serán energizados los circuitos Tajamares y Tecnoglass”, recalcó Air-e, donde en la zona del incendio permanecen técnicos de la compañía apoyando la labor de bomberos y otras entidades.

Ese es el panorama en la capital del Atlántico luego de una fuerte conflagración que se registró en la terminal marítima, en inmediaciones del río Magdalena.

Aunque las causas siguen siendo materia de investigación, SEMANA conoció que, al parecer, se presentó un corto circuito: una pequeña chispa de candela habría entrado en contacto con líquido inflamable, que contenía un tanque de almacenamiento, y posteriormente estalló.

Al menos nueve máquinas de bomberos con más de 20 funcionarios se trasladaron hasta la zona para atender la situación. Sin embargo, la Armada Nacional tuvo que intervenir con cinco remolcadores porque el fuego no se mitigaba.