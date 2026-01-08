Barranquilla

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

El deceso se produjo en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 6:53 p. m.
Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.
Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este jueves, 8 de enero, se conoció del fallecimiento del periodista Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural, natural del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Según la información que se ha conocido, el hombre sufrió un grave accidente de tránsito, por lo que lo trasladaron hasta las instalaciones de la Clínica San Rafael de Sabanalarga.

Debido a la complejidad del siniestro vial fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero horas después murió pese al esfuerzo del personal médico que hizo lo posible por mantenerlo con vida.

Según medios de comunicación locales como Opinoticias Sabanalarga, el comunicador, según el reporte médico, una de las costillas habría perforado el pulmón derecho, lo que mantenía al comunicador en delicado estado.

El gestor cultural era una de las figuras más representativas de las fiestas del Carnaval de Sabanalarga y fue el fundador de la Guacherna del Caribe. Dicho evento cumplirá 40 años y fue presidente de las juntas del Carnaval de este municipio del Atlántico y Rey Momo.

Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Barranquilla

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Barranquilla

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Barranquilla

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Barranquilla

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Barranquilla

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Finanzas

Barranquilla concentra nuevas oportunidades de empleo formal

Barranquilla

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Desde la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico, emitieron un comunicado en el que reconocieron el legado que este gestor cultural le dejó a la población.

“Argelio fue un hombre que convirtió la cultura en su bandera de vida. Líder comunitario, defensor incansable de nuestras tradiciones y promotor del arte popular, dedicó cada escenario, proyecto y acción a resaltar, rescatar y dignificar el patrimonio cultural de nuestro municipio, dejando una huella imborrable en el Caribe colombiano y en el país”, dijo la administración municipal en el documento.

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Al mismo tiempo, precisaron que gracias a su gestión a nivel nacional, esta fiesta fue reconocida en varias regiones.

“Su trayectoria trascendió fronteras locales, proyectándose a plataformas nacionales, donde llevó el nombre de Sabanalarga con orgullo, pasión y autenticidad. Su compromiso no solo fortaleció procesos culturales, sino que también inspiró generaciones, unió comunidades y mantuvo vivas expresiones que son esencia de nuestra identidad”, señalaron.

Más de Barranquilla

Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Insólita reacción de mujer que posó y sonrió tras ser capturada en persecución policial en Sabanalarga, Atlántico.

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Militares

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Unidad militar de donde se perdieron las armas de fuego.

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Teniente Coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

Noticias Destacadas