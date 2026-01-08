Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Este jueves, 8 de enero, se conoció del fallecimiento del periodista Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural, natural del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Según la información que se ha conocido, el hombre sufrió un grave accidente de tránsito, por lo que lo trasladaron hasta las instalaciones de la Clínica San Rafael de Sabanalarga.

Debido a la complejidad del siniestro vial fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero horas después murió pese al esfuerzo del personal médico que hizo lo posible por mantenerlo con vida.

Según medios de comunicación locales como Opinoticias Sabanalarga, el comunicador, según el reporte médico, una de las costillas habría perforado el pulmón derecho, lo que mantenía al comunicador en delicado estado.

El gestor cultural era una de las figuras más representativas de las fiestas del Carnaval de Sabanalarga y fue el fundador de la Guacherna del Caribe. Dicho evento cumplirá 40 años y fue presidente de las juntas del Carnaval de este municipio del Atlántico y Rey Momo.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Desde la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico, emitieron un comunicado en el que reconocieron el legado que este gestor cultural le dejó a la población.

“Argelio fue un hombre que convirtió la cultura en su bandera de vida. Líder comunitario, defensor incansable de nuestras tradiciones y promotor del arte popular, dedicó cada escenario, proyecto y acción a resaltar, rescatar y dignificar el patrimonio cultural de nuestro municipio, dejando una huella imborrable en el Caribe colombiano y en el país”, dijo la administración municipal en el documento.

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Al mismo tiempo, precisaron que gracias a su gestión a nivel nacional, esta fiesta fue reconocida en varias regiones.

“Su trayectoria trascendió fronteras locales, proyectándose a plataformas nacionales, donde llevó el nombre de Sabanalarga con orgullo, pasión y autenticidad. Su compromiso no solo fortaleció procesos culturales, sino que también inspiró generaciones, unió comunidades y mantuvo vivas expresiones que son esencia de nuestra identidad”, señalaron.