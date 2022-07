Nuevamente, recomiendan uso de tapabocas en Transmetro de Barranquilla

Como medida de prevención y autocuidado frente al ligero aumento de casos de covid-19, el Sistema de Transporte Masivo Transmetro en Barranquilla les recomendó a sus usuarios seguir usando el tapabocas dentro de las estaciones y vehículos del sistema.

Lo anterior, teniendo en cuenta las recomendaciones del Gobierno nacional en cuanto a la continuidad de la mascarilla en ciertos espacios cerrados.

“Nuestro personal de campo siempre está presto a sugerirles a los usuarios que sigan utilizando adecuadamente el tapabocas. Queremos que Barranquilla siga siendo ejemplo por el manejo de la pandemia”, sostuvo Fernando Isaza, gerente de Transmetro, quien recordó, además, que en los buses está prohibido el consumo de alimentos para evitar retirar la mascarilla.

Por su parte, usuarios del sistema señalaron que es importante seguir las medidas de bioseguridad para evitar futuras restricciones.

“Debemos seguir usándolo, por nuestro bienestar y el de las familias. El virus no se ha ido y es mejor prevenir cualquier contagio”, expresó Juan Carlos Vega, usuario de Transmetro.

Actualmente, el Sistema opera con el 100 % de la ocupación de usuarios en los vehículos articulados, padrones y busetones.

Según el secretario de salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, en la capital de Atlántico hay nueve pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos y 15 hospitalizados, por el virus de la covid-19.

Pese a esas cifras, los últimos registros del Ministerio de Salud fueron disminuyendo a partir del primer reporte semanal, del primero al 7 de julio, los registros tuvieron la primera disminución en el número de casos, llegando a 1.215 casos en Barranquilla y 470 casos positivos de covid-19 en el Atlántico.

Para el segundo reporte del 8 al 15 del mismo mes, el registro de casos bajó a 996 en Barranquilla y a 191 en el departamento. A poco de finalizar el mes, del 16 al 21 de julio, las cifras reportadas fueron de 756 casos positivos en la ciudad y en el Atlántico 156.

Lo sorprendente para las autoridades de salud es la mortalidad del virus, pese a que se había dicho que sería menos. El Ministerio de Salud reportó un total de 238 personas que murieron en Colombia en la última semana por covid-19, lo que significa un aumento con respecto a los 163 fallecidos de la semana anterior.

Según el informe, en la semana comprendida del 15 de julio a la fecha, el Valle del Cauca fue el territorio con más decesos, registrando 62 muertes, y le siguen Bogotá con 47 y Antioquia con 23 fallecidos.

A nivel regional, Barranquilla fue la ciudad del Caribe con el mayor número de fallecidos, ocho casos. Le siguen Cartagena con ocho, La Guajira con tres, Sincelejo con dos y Valledupar con uno. En Santa Marta no se reportaron muertes por el virus; tampoco en los municipios del Atlántico.

Los ocho casos de personas fallecidas a causa del virus en Barranquilla fueron en su mayoría pacientes mayores de 80 años, solo una persona tenía 62 y todos ellos con comorbilidades como hipertensión o diabetes.

Las autoridades de salud en la capital de Atlántico continúan haciendo un llamado especial para aplicación de dosis de refuerzo. En total aún hay habilitados. Además de los Pasos y Caminos, nueve puntos para mayores de 12 años en adelante, como lo son: Parque Los Andes, C. C. Jardín del Río- Alameda del Río, C. C. Metrocentro, C. C. Americano, C. C. Portal del Prado, C. C. Villa Contry, Drive Thru C. C. Viva, Laboratorio ABBA Health (cra. 49C n.° 84-97) y Salud Total IPS (calle 17 n.° 18-04).