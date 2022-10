Nuevas protestas en Barranquilla causan bloqueos y afectaciones en la movilidad

Una nueva protesta se registró en la capital del Atlántico este viernes 28 de octubre, por cuenta de ciudadanos y vendedores inconformes por supuestos retrasos y demoras en los trabajos que realizan las autoridades distritales en el asfalto de la calle 30.

El bloqueo se registró a la altura del barrio San Roque, con quema de llantas y objetos que obstruían el paso de vehículos.

Según los vendedores de la zona, el mal estado de la vía ha afectado considerablemente la economía de sus locales, pues los compradores no llegan hasta el sector y no se venden sus productos.

Por demoras en las obras, vendedores estacionarios protestan y bloquean la calle 30, a la altura del barrio San Roque. Comerciantes denuncian que se han visto afectados ya que las obras inconclusas no permiten que la gente llegue a comprarles. pic.twitter.com/6BvUr3e5Hq — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) October 28, 2022

El pasado martes 25 de octubre, también los comerciantes de un sector del centro de Barranquilla protestaron por el supuesto abandono de las autoridades distritales ante las afectaciones por la ola invernal en la zona, donde comercializan sus productos y que varias veces ha quedado bajo el agua.

La protesta pacífica inició en la calle 30 con carrera 43 hasta llegar a las instalaciones de la Alcaldía. El objetivo de los marchantes era exigirles a las autoridades distritales una intervención urgente para dignificar sus puestos de trabajos y mejorar las condiciones del mercado de granos de la zona de Barranquillita.

Además de los comerciantes de esa zona, se unieron los del sector conocido como Miami 1 y 2, de la zona del Playón, La Magola, EMP, Ujueta, la recién inaugurada galería Robertico, vendedores de Carnes, Mariscos y el conocido Fedecafé.

Tras la última inundación en el mercado de granos, SEMANA habló con uno de los comerciantes más antiguos de la zona, quien aseguró que sí se han hecho trabajos por parte de las autoridades, pero que dichos trabajos no serán la solución definitiva a la problemática.

“El problema aquí, en el sector del mercado de granos, es que quieren solucionar con unos sacos que van a colocar, que están colocando, pero eso no va a servir porque por aquí pasa un arroyo grande, incluso los que colocaron ayer mismo se los llevó el arroyo, entonces no creo que sea la solución”, dijo Thomas Rohenes.

Para ellos, la cura resultará siendo peor que la enfermedad y no solo porque las barricadas ya no están en la zona, sino porque, de encontrar la manera de no ser arrastradas por el agua, originarán el estancamiento de las mismas.

“Esos sacos están muy altos y cuando no llueva fuerte nos podemos inundar, porque el agua tiene por dónde salir, yo soy el que más está sufriendo aquí porque tengo el agua aquí al frente”, anotó Thomas.

Su negocio tiene 115 años y asegura que por él han pasado tres generaciones (abuelo, padre, hijo), pero este ha sido el peor momento financiero de su expendio debido a las malas condiciones del sector, que no permite el ingreso de clientes.

“Yo aquí llevo 47 años y esto gracias a Dios lo hemos sostenido. Es el negocio más antiguo por aquí, el más viejo, pero aquí viene uno a lo que Dios quiere ya, esta calle 28 ha sido la más afectada, cuando no es una cosa es otra: las inundaciones, el arroyo que viene de la 38 y el olvido de la Alcaldía”, aseveró el comerciante.

Frente a esta situación, la Alcaldía aseguró que ya realiza el censo de los damnificados y se están entregando las ayudas, además de que se comprometieron con intervenciones en algunas zonas.