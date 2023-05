Ojo a los barrios de Barranquilla que estarán sin luz este miércoles 31 de mayo

Comenzaron las lluvias en el Atlántico, pero las altas temperaturas siguen. En medio a esa realidad, los ciudadanos utilizan con frecuencia electrodomésticos que les brinden cierta comodidad como aires acondicionados, ventiladores o refrigeradores. No obstante, lo anterior eleva las tarifas de energía cada vez más. A lo anterior se une la noticia de obras de mantenimiento en lugares específicos del departamento, las cuales provocarán interrupciones en el servicio durante el miércoles 31 de mayo.

En Barranquilla, por ejemplo, se llevarán a cabo labores en la red de alta tensión, a fin de realizar pruebas a los cables de potencia en la subestación El Río . Estas comprenderán el lapso de tiempo entre las 10:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde.

Air-e hará cortes de luz por obras de mantenimiento. - Foto: Air-e

En dicho horario, algunos sectores en el sur de la capital del departamento se verán afectados y quedarán sin energía, entre ellos están: La Luz; entre calles 9 y 17 de la carrera 25 a la carrera 35A y de la calle 6A a la calle 7A entre carreras 30B y 32 (Rebolo); entre calles 1 y 3 de la carrera 41 a la carrera 43 y carrera 41 con calle 7 (Barranquillita); entre calles 10 y 11 de la carrera 38 a la 41 (Centro).

No obstante, esta no será la única parte de la ‘Puerta de Oro’ que estará sin luz, ya que en varios sectores del norte se intervendrán los transformadores. El corte se dará en las siguientes horas: de 8:00 a.m. a 10:05 a.m. en la calle 86 con carrera 64D (Andalucía); de 10:15 a.m. a 12:20 del mediodía en la carrera 57 con calle 94 (Altos de Riomar); de 12:45 del mediodía a 2:55 p.m. en la carrera 56 con calle 96 (Altos del Limón); y de 3:15 p.m. a 5:25 p.m. en la carrera 64B con calle 86 (Andalucía).

Ajustes en las subestaciones suelen causar interrupciones en el servicio. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

Otros municipios sin luz

Asimismo, otros municipios del Atlántico contarán con la presencia de funcionarios de Air-e. En Baranoa, se cambiará un poste y se realizará poda de árboles de 8:45 de la mañana a 6:00 de la tarde de la calle 24 a la calle 27A entre carreras 18C y 22B, en el barrio España. La empresa previno a quienes viven ahí, pues muy probablemente no contarán con el suministro en ese periodo.

Finalmente, en Soledad se adelantará un proceso de adecuación en las redes eléctricas de 8:10 de la mañana a 5:30 de la tarde en la calle 47A con carrera 14, carrera 14E con calle 46 y calle 47A con carrera 14E, en Villa Mónica Etapa 2.

Mientras tanto, la compañía prestadora previene a los usuarios de dos situaciones. La primera tiene que ver con el robo de energía, el cual se está intentando erradicar . Por otro lado, hace algunas recomendaciones para evitar afectaciones a los dispositivos electrónicos.

Cortan la luz en locales donde se roban la energía. - Foto: Suministrada a Semana

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo , se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

Conservar bien refrigerados los alimentos congelados y evitar abrir la nevera para conservar el frío. Un congelador medio lleno se mantendrá congelado hasta 24 horas, y uno totalmente lleno, 48 horas.

Desconectar los equipos y electrodomésticos para evitar daños o recargas cuando se restablezca el servicio.