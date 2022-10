Ojo a los desvíos por protestas de estudiantes en Barranquilla

Hacia las 7:00 de la noche de este viernes 28 de octubre se registró un bloqueo en la Calle Murillo a la altura de la carrera 8, durante una protesta pacífica que realizan jóvenes estudiantes de la ciudad de Barranquilla. Por lo anterior, las autoridades de tránsito de la ciudad anunciaron desvíos para el tránsito de vehículos.

Desde la Secretaría de Tránsito distrital indicaron en su red social oficial de Twitter que la movilización avanzaba en sentido sur-norte con intenciones de terminar en la Plaza de la Paz, ubicada entre las carreras 45 y 46 o avenida Olaya Herrera, y la calles 47 y 53, entre la sede del Banco de la República y la Catedral Metropolitana María Reina.

“¡URGENTE! Estudiantes bloquean la Calle Murillo, sentido sur-norte, a la altura de la carrera 8. Orientadores de movilidad realizan los desvíos pertinentes. La manifestación se dirige a la Plaza de la Paz”, decía el trino.

🚨 URGENTE 🚨 Estudiantes bloquean la calle Murillo, sentido sur - norte, a la altura de la carrera 8 ⚠️. Orientadores de movilidad realizan los desvíos pertinentes 🛑. La manifestación se dirige a la Plaza de la Paz. pic.twitter.com/CuQfTl03LK — Secretaría de Tránsito de Barranquilla (@TransitoBaq) October 29, 2022

Por estos hechos, el servicio de transporte masivo de la ciudad también tuvo que realizar algunos cambios en sus rutas y con el pasar de las horas han hechos movimientos entendiendo la dinámica de la movilización, dejando como desvíos finales sentido sur-norte en la calle 45, la carrera 14, calle 41, carrera 21 y calle 45.

⚠️Desvío sur-norte⚠️



Calle 45 - carrera 14 - calle 41 - carrera 21-calle 45



❌Se omite la estación La Veintiuna en sentido sur-norte. — Transmetrobaq (@transmetrobaq) October 29, 2022

En la mañana de este viernes también se registró otra protesta en la ciudad por cuenta de los vendedores de un sector de la calle 30 en el centro de Barranquilla, por presuntos retrasos en las obras que se realizan en la vía.

El bloqueo se registró a la altura del barrio San Roque, con quema de llantas y objetos que obstruían el paso de vehículos.

Según los vendedores de la zona, el mal estado de la vía ha afectado considerablemente la economía de sus locales, pues los compradores no llegan hasta el sector y no se venden sus productos.

Por demoras en las obras, vendedores estacionarios protestan y bloquean la calle 30, a la altura del barrio San Roque. Comerciantes denuncian que se han visto afectados ya que las obras inconclusas no permiten que la gente llegue a comprarles. pic.twitter.com/6BvUr3e5Hq — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) October 28, 2022

El pasado martes 25 de octubre, los comerciantes de un sector del centro de Barranquilla también protestaron por el supuesto abandono de las autoridades distritales ante las afectaciones por la ola invernal en la zona, donde comercializan sus productos y que varias veces ha quedado bajo el agua.

La protesta pacífica inició en la calle 30 con carrera 43 hasta llegar a las instalaciones de la Alcaldía. El objetivo de los marchantes era exigirles a las autoridades distritales una intervención urgente para dignificar sus puestos de trabajos y mejorar las condiciones del mercado de granos de la zona de Barranquillita.

Además de los comerciantes de esa zona, se unieron los del sector conocido como Miami 1 y 2, de la zona del Playón, La Magola, EMP, Ujueta, la recién inaugurada galería Robertico, vendedores de Carnes, Mariscos y el conocido Fedecafé.

Tras la última inundación en el mercado de granos, SEMANA habló con uno de los comerciantes más antiguos de la zona, quien aseguró que sí se han hecho trabajos por parte de las autoridades, pero que dichos trabajos no serán la solución definitiva a la problemática.

“El problema aquí, en el sector del mercado de granos, es que quieren solucionar con unos sacos que van a colocar, que están colocando, pero eso no va a servir porque por aquí pasa un arroyo grande, incluso los que colocaron ayer mismo se los llevó el arroyo, entonces no creo que sea la solución”, dijo Thomas Rohenes.

Para ellos, la cura resultará siendo peor que la enfermedad y no solo porque las barricadas ya no están en la zona, sino porque, de encontrar la manera de no ser arrastradas por el agua, originarán el estancamiento de las mismas.