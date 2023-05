Ojo: reparaciones en las redes eléctricas dejarán sin luz a estos barrios de Barranquilla este domingo 28 de mayo

En medio a la preocupante ola de calor que azota a algunas partes del país, las tarifas de energía siguen incrementando su valor. Asimismo, robos en las redes u otras irregularidades han causado que algunos electrodomésticos sufran daños y que los costos se aumenten en algunos hogares. Con este contexto, en Barranquilla se programaron reparaciones, las cuales dejarán sin el servicio a algunos sectores de la ciudad.

Este es el caso de los barrios Cevillar y San José, en el sur de la capital atlanticense. En tales parte se realizará una adecuación de punto de conexión y se instalarán elementos de red. Las reparaciones mencionadas anteriormente se efectuarán de las 7:40 de la mañana a las 5:40 de la tarde.

Air-e es la empresa prestadora de energía eléctrica en Atlántico. - Foto: Air-e

Por otra parte, dentro del mismo comunicado Air-e detalló las direcciones específicas en que se intervendrá. De esta manera, la alerta cobija a los usuarios que residen en la calle 47 entre carreras 14 y 14D y entre calles 45 y 47, así como de la carrera 16 a la carrera 20.

Así, en otros lugares se irá la luz, tales como: entre carreras 10B y 14 entre calles 45 y 56 (La Sierra); entre carreras 8D y 17 entre calles 45 y 47C4 (La Victoria y Los Continentes). En dichas fracciones, se tendrá que desconectar el servicio de 7:41 a.m. a 8:11 a.m. y de 5:10 p.m. a 5:41 p.m.

Ya en el norte de la ciudad de Barranquilla, en sectores del barrio El Prado, Air-e realizará un trabajo de mantenimiento de redes, el cual también tocará a los transformadores. Para este, los horarios que regirán, serán de 8:00 a.m. a 10:10 a.m. Lo anterior cortará el suministro en la carrera 55 con calle 72; de 10:30 a.m. a 12:30 del mediodía en la carrera 54 con calle 72; de 12:40 del mediodía a 2:40 p.m. en la carrera 52 con calle 70 y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 79 con carrera 50 (Altos del Prado).

En el barrio Cevillar en Barranquilla no habrá luz parte del domingo. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

De otro lado, ya en periodos más cortos de tiempos, usuarios se afectarán por las labores a hacer en la subestación Silencio. Las obras tendrán injerencia sobre los circuitos Florida y Silencio 5. Así las cosas, algunos barrios aledaños podrán verse perjudicados en un lapso mayor.

CIRCUITO FLORIDA: de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. en Florida, Los Jobos, Bello Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre) y de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín).

CIRCUITO SILENCIO 5: de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p. m. a 5:30 p.m. en El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (Silencio).

Como se mencionó anteriormente, las reparación que se realizarán podrán ocasionar posible interrupción del servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Villa del Rosario, Me Quejo, La Manga, Por Fin y Los Olivos. No en tanto, esto no fue ratificado por la empresa Air-e, pero sí se alertó a la comunidad.

Varios sectores de la ciudad serán intervenidos por Air-e. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

Alerta por robo de energía

Y es que los trabajos preventivos o los cortes de luz periódicos no son los únicos dolores de cabeza de los barranquilleros asociados a la energía. De otro lado, algunos hacen robos en los postes suministradores. Esto fue denunciado por la entidad prestadora.

De acuerdo con el gerente de servicios jurídicos de Air-e, Fermín De La Hoz Torrente, estas conductas afectan a la misma copropiedad, ya que se apropian la energía de las zonas comunes del edificio, perjudicando económicamente a todos los demás usuarios y encareciendo los gastos de administración.

“Con la defraudación de energía se afectaba a todos los residentes y la manipulación de los equipos de medidas y gabinetes se ponía en riesgo la prestación del suministro de energía. Por ser usuarios residenciales de estrato 5, con esta conducta ilegal también evadían el pago de la contribución de solidaridad, la cual corresponde al 20 % del consumo de energía, dinero con el que el Estado Colombiano cuenta para poder subsidiar el servicio a los usuarios más necesitados”, dijo el gerente sobre un caso puntual ocurrido recientemente en el norte de Barranquilla.