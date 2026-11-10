Otro feminicidio en Barranquilla: hombre le disparó a su expareja sentimental en el sur de la ciudad

Los hechos de violencia en contra de la mujer no cesan en el departamento del Atlántico. Durante la noche de este lunes 9 de noviembre, un hombre asesinó de varios impactos de bala a su excompañera sentimental en el barrio El Limón, sur de Barranquilla. La víctima fue identificada por las autoridades como Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, quien quedó sin vida en el acto.

Con este caso ya serían 73 las mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en todo el departamento del Atlántico, lo que mantiene en alerta a las organizaciones sociales que pelean por los derechos de estas personas en diferentes escenarios.

Alerta en Atlántico por 72 mujeres asesinadas en 2026: tres crímenes ocurrieron en menos de 24 horas en Soledad

De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer víctima de este ataque se dirigía en una motocicleta a su vivienda en el barrio Galán, de Barranquilla, cuando fue interceptada por su excompañero sentimental que le pidió en varias oportunidades que regresaran a la relación que se había terminado.

En ese momento, la víctima le insistió al hombre que no tenía la voluntad de hacer y es cuando este sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades hasta dejarla sin vida en el lugar. Luego, Édgar José Torrenegra Moré, de 49 años, se intentó quitar la vida, pero quedó herido, por lo que fue auxiliado hasta un centro asistencial cercano.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Hasta ese centro médico llegaron uniformados de la Policía Metropolitana, quienes lograron la captura del hombre por el delito de femicidio y será judicializado ante la Fiscalía General de la Nación para que definan su situación jurídica.

Una mujer le pide al presidente Abelardo De La Espriella que la ayude a encontrar a su hija; esta es la historia

El Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico denunció que son 73 las víctimas que se han registrado en lo que va de este 2026, una cifra que les preocupa en gran manera, y piden una mayor acción por parte de las autoridades.

También denunció que las mujeres del Atlántico estarían siendo instrumentalizadas por peligrosas organizaciones ilegales. “No es solo feminicidio, es abandono: nos falta empatía, nos falta justicia, nos falta humanidad para entender que cuando matan a una mujer, nos matan un pedazo a todas. No es solo violencia intrafamiliar. En la guerra territorial de bandas criminales, el cuerpo de la mujer es usado como botín de guerra y mensaje de terror”, advirtió la organización.