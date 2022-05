Panfleto del Clan de Golfo que paralizó a colegio en Puerto Colombia resultó ser falso

El lunes, el pánico se apoderó de la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros, del municipio de Puerto Colombia, en Atlántico. Un supuesto panfleto atribuido al Clan del Golfo ocasionó que las clases presenciales se suspendieran.

Sin embargo, el rector de la institución, Wilman Pérez Benítez, dio un parte de tranquilidad a la comunidad estudiantil y aclaró que, tras realizar la denuncia ante las autoridades competentes, se confirmó que la situación obedeció a una falsa alarma.

“Después de haber hecho las denuncias respectivas ante las autoridades competentes del departamento (Atlántico) y del municipio de Puerto Colombia, nuestra institución ha tenido la visita de las máximas autoridades, comandantes, coroneles del Ejército, de la Policía y de inteligencia”, expresó el rector en una transmisión en vivo hecha en Facebook.

Posteriormente, aseguró: “Las autoridades notificaron que todo esto obedece a una falsa alarma y que la institución debe retornar a sus actividades normales”.

Así mismo, anunció que el colegio va a estar cubierto por Policía de menores y que la investigación está avanzando para identificar a los responsables.

“Si es una persona que hizo esto, de acá, de manera inmediata será judicializada porque este es un crimen. Es un delito grave el paralizar una institución como la nuestra, el crear pánico y terror”, agregó.

El rector Pérez concluyó sus declaraciones en redes sociales con una solicitud especial para los padres de familia.

“Pidan a los estudiantes que no se queden en los parques, que no se vayan para monte, que no se vayan para el malecón sin autorización de ustedes. De la casa a la escuela y viceversa, que no haya puntos intermedios porque hoy en día no sabemos qué está pasando afuera. Hay muchos riesgos de drogas, happy brownies que les están dando gratis a los chicos para amarrarlos al yugo de la drogadicción”, mencionó.

Por su parte, el subdirector operativo de la Policía de Barranquilla, coronel Óscar Daza, manifestó que luego de verificar el panfleto en mención, encontraron que carece de toda veracidad, pues no hay una concordancia de inicio al fin.

”Se está autoincriminando el Clan de Golfo, y mencionan otras palabras que, realmente, no son usuales de esta organización. Les decimos a todos nuestros ciudadanos, a los padres de familia y estudiantes, que pueden venir a clases. Aquí está la Policía Nacional para garantizar el ingreso y la salida durante estos días”, dijo el uniformado, agregando que también estarán presenten en los demás colegios del área metropolitana de Barranquilla.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades cada vez que ocurra una situación de esta naturaleza para llevar a cabo la respectiva verificación.

Amenazas de muerte del Clan del Golfo q aparecen en panfleto enviado al colegio Francisco Javier Cisneros, de Puerto Colombia, carecen de veracidad: Coronel Oscar Daza, comandante O Policía . El oficial aseguró que es una falsa alarma ⁦@PoliciaBquilla⁩ pic.twitter.com/iKWb9s1dOa — Miriam Peña (@MiryamPenadeCor) May 23, 2022

87 miembros del Clan del Golfo han sido sometidos a la justicia

Con la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, la Policía y el Ejército Nacional contra dicha estructura han logrado que 87 de sus integrantes hayan sido sometidos a la justicia. Esto por medio de la Ruta de la Legalidad (Decreto 965 de 2020).

En concreto, algunos exintegrantes de esta organización han sido sometidos a la justicia en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Cabe resaltar que desde noviembre de 2020, cuando se decretó la Ruta de Sometimiento, 173 personas han pasado de la ilegalidad a la legalidad. En ese trabajo se articula toda la institucionalidad, en cabeza del Gobierno nacional, con el apoyo de la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y otras entidades territoriales.

En las últimas semanas, siete integrantes de este grupo armado organizado dejaron la estructura en el departamento del Chocó. Entre ellos hay un señalado cabecilla de una de las estructuras con un amplio prontuario delictivo que optó por dar un paso a la legalidad.

¿Quién es?

Se trata de un hombre que tenía antecedentes de más de 12 años en actividades delincuenciales. Además de ser parte de las AUC, de las cuales pasó al Clan del Golfo en el sur de Bolívar y Urabá.

En sus delitos sobresalen diferentes atentados terroristas en contra de la fuerza pública y enfrentamientos en contra del GAO del ELN.

Por otra parte, durante estos días también se logró la desvinculación de dos menores de edad que tendrán todo el acompañamiento del ICBF y el debido proceso para la restitución de sus derechos.

Sin embargo, esto es parte de los numerosos casos que se han llevado a cabo con la Ruta de la Legalidad y en lo que va corrido del mandato del presidente Iván Duque Márquez. en que se ha logrado la desvinculación de 51 menores de edad.