Pilas Barranquilla: estos son los barrios sin luz este viernes 4 de agosto

Air-e, la empresa encargada del suministro de energía en la ciudad de Barranquilla, anunció una serie de trabajos a realizar este viernes 4 de agosto en varias zonas de la ciudad, así como en algunos municipios del departamento del Atlántico.

“En el circuito Gaviotas la empresa de energía Air-e trabajará en mantenimiento preventivo este viernes, 4 de agosto, con el fin de ejecutar poda de árboles y adecuaciones de redes, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para avanzar en la mejoría de los indicadores de calidad del servicio en el municipio de Soledad”, dijeron desde Air-e.

Los sectores que comprenderá esta labor con suspensión del suministro eléctrico serán: Renacer, 3 de Noviembre y Villa del Rey. En otros como Ciudadela Metropolitana, Ciudad Bolívar, Montecarlo y Martha Guisella las interrupciones se presentarán al inicio y final del trabajo, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m.

Por otro lado, algunas poblaciones en la zona costera del departamento del Atlántico permanecerán sin energía de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde para reforzar conexiones eléctricas y hacer poda de árboles. Los sectores serán: el municipio de Piojó y los corregimientos Saco, Aguas Vivas y El Cerrito.

La suspensión del fluido eléctrico es por la seguridad del personal que realiza los trabajos. | Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

En cuanto a los trabajos programados en Barranquilla, habrá mantenimiento de red de 8:30 a.m. a 4:10 p.m. en la calle 21A con carrera 34B, en el barrio San Roque; y de 8:10 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 65B con carrera 23, en San Felipe.

Asimismo, indicaron que personal operativo de la empresa Transelca ejecutará actividades de mantenimiento en la subestación Nueva Barranquilla, este domingo 6 de agosto entre 6:00 de la mañana y 11:00 de la mañana.

En este horario se generará la suspensión del servicio de energía de la calle 110 a la calle 117 entre carreras 42 y 43, en el sector Alameda del Río.

Adicional, en algunos circuitos las interrupciones serán por breves periodos de tiempo:

Circuito Nueva Barranquilla 8, de 5:30 a. m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: entre la Avenida Circunvalar, de la carrera 43 a la carrera 46 (Autonorte, Autolitoral, Estación de Servicio Miramar, Distribuidora Nissan); de la carrera 47 a la carrera 50 entre calles 100 y 110 (Villa Santos); y sectores aledaños a la Universidad del Norte y el Colegio San José.

Harán trabajos también el fin de semana | Foto: Foto: Air-e

Circuito Nueva Barranquilla 5, de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: Villa Campestre.

Circuito Nueva Barranquilla 7, de 5:30 a. m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: Villa Santos; Barranquilla - Puerto Colombia: de la calle 1A a la calle 111 entre carreras 25 y 53.

Robo millonario de energía

De acuerdo con un informe del caso, emitido por la empresa y conocido por SEMANA, el procedimiento se llevó a cabo en el conjunto de razón social Rivera Alta, ubicado en la carrera 73 con la calle 75, en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla. Durante el procedimiento se encontraron 24 medidores manipulados, cuatro líneas directas y un puente externo en medidor con el fin de evadir el pago del consumo real del servicio de energía.

De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 20.639 kWh/mes, es decir, unos 20 millones de pesos y anualmente un perjuicio del orden de los 240 millones de pesos.

Además de descubrir el fraude desde la empresa, aseguraron que, de la misma manera, se abstienen de pagar parte del impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad ciudadana, los cuales se recaudan en favor del distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico, respectivamente.

En este conjunto residencial del norte de Barranquilla fueron descubiertos los fraudes. | Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

“Lamentablemente, algunas personas insisten en conectarse ilegalmente, manipulan medidores e instalaciones eléctricas. Esto no solo afecta a la empresa, sino a la calidad del servicio, ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas y afecta a los electrodomésticos”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.

Frente a la conducta de los clientes, la empresa señaló que las mismas están tipificadas en el delito de Defraudación de Fluidos consagrado en el Código Penal, el cual tiene una pena máxima de seis años y una multa de hasta 150 salarios mínimos.