Pilas: estos son los cortes de luz este fin de semana en Barranquilla y el Atlántico

Por otro lado, la empresa Air-e en Barranquilla tiene labores programadas de mantenimiento y adecuaciones eléctricas en los siguientes sectores y horarios: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 18 con calle 14 en La Playa; de 8:10 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 9 con calle 61 (Bosque); y de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 42 con carrera 31 (Chiquinquirá).