Pilas: por trabajos eléctricos habrá cortes de luz este viernes, 15 de septiembre, en el sur de Barranquilla

Circuito Veinte de Julio 15- Barranquilla: Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 5 B sur de la calle 41 C a la 45 E y entre carreras 6 C sur y 15 sur entre calles 46 y 47 C). Soledad: Villa del Carmen (carrera 42 entre calles 56 y 57), Los Robles, Los Robles Etapa VII, Los Cedros, Cuchilla de Los Ángeles, Villa Estadio y Villa Las Moras Etapa II.

En otros sectores de Barranquilla, Air-e informó que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la calle 21A con carrera 34B; de 8:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 16, en Cevillar; de 8:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 14D, en Cevillar; y de 7:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 64 con carrera 25, en San Felipe.