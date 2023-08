Prepárese: Este sábado 5 y domingo 6 de agosto habrá cortes de luz en Barranquilla

En el circuito El Parque, que suministra energía a sectores del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, la empresa Air-e este domingo 6 de agosto adelantará labores preventivas en la infraestructura eléctrica de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La ejecución de la labor requerirá suspensión del servicio en el barrio Ríos de Agua Viva. En otros sectores las interrupciones serán de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en la Urbanización Arboleda, Nacional, Las Gaviotas (entre calles 54D y 55 entre carreras 34 y 45), El Ferrocarril (de la calle 26 a la calle 30 entre carreras 22 y 26), Soledad Real (calle 30 entre carreras 19 y 22), Las Marinas (entre calles 26 y 30 entre carreras 20 y 36), La Floresta (entre calles 21 y 30 entre carreras 12 y 15); y la vía hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Asimismo, personal operativo de la empresa Transelca indicaron a través de la misma empresa Air-e que ejecutaran actividades de mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a transformadores de corrientes de la subestación Nueva Barranquilla, este domingo 6 de agosto entre 6:00 de la mañana y 11:00 de la mañana.

Durante el horario se generará la suspensión del servicio de energía de la calle 110 a la calle 117 entre carreras 42 y 43, en el sector Alameda del Río. Adicionalmente, en algunos circuitos las interrupciones serán por breves periodos de tiempo:

Circuito Nueva Barranquilla 8, de 5:30 a. m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: entre la Avenida Circunvalar de la carrera 43 a la carrera 46 (Autonorte, Autolitoral, Estación de Servicio Miramar, Distribuidora Nissan); de la carrera 47 a la carrera 50 entre calles 100 y 110 (Villa Santos); y sectores aledaños a la Universidad del Norte y el Colegio San José.

Circuito Nueva Barranquilla 5, de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: Villa Campestre.

Subestación Nueva Barranquilla | Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

Circuito Nueva Barranquilla 7, de 5:30 a. m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: Villa Santos; Barranquilla - Puerto Colombia: de la calle 1A a la calle 111 entre carreras 25 y 53.

Para el sábado 5 de agosto en el municipio de Soledad, personal técnico de Air-e trabajará en poda de árboles y mantenimiento de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con suspensión de energía en Ciudad Paraíso, San Vicente y San Vicente III.

Durante el horario de 7:40 de la mañana a 12:00 del mediodía en el sector de la carrera 6D con calle 91, en el barrio El Romance, de Barranquilla se cambiará transformador y red.

Realizarán poda de árboles | Foto: Foto suministrada a Semana por Air-e

Por último, en el corregimiento de Juan Mina se realizará adecuación de redes y poda de árboles de 8:00 de la mañana a 4:15 de la tarde en la carrera 7A con calle 3A (Las Estrellas).

¿Qué dice Transelca?

El equipo humano de Transelca ejecutará actividades de mantenimiento preventivo en el Transformador Nueva Barranquilla 6 MVA a 110.000 voltios, dentro de la subestación Nueva Barranquilla, el próximo domingo 6 de agosto de 2023 en los horarios que se coordinaron con el Operador de Red de la zona, Air-e.

“Air-e nos confirmó que se requiere la desenergización de los siguientes sectores:

De 05:50 a.m. a 10:50 a.m. Barranquilla barrios: sector comprendido desde la calle 110 hasta la calle 117 desde la carrera 42 hasta la carrera 43 (Alameda del Río).

Adicionalmente, Air-e, informó que requiere realizar interrupciones por espacio de 30 minutos aproximadamente al inicio y al final de las actividades (5:20 a 5:50 a.m. y de 10:50 a 11:20 a.m.), mientras esta empresa realiza maniobras de transferencia de los diferentes circuitos que se alimentan desde la subestación.

Trabajos de emergencia de Transelca en la subestación Nueva Barranquilla | Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e