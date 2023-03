Príncipe Karim demandará a Aviocesar por accidente aéreo en Atlántico

Karim Nader Abu Naba’a, conocido en las redes sociales como ‘Príncipe Karim`, quien sufrió un accidente aéreo en inmediaciones del municipio de Soledad, Atlántico, en el área metropolitana de Barranquilla, volvió a aparecer en su red oficial de Instagram revelando que los hechos ocurridos están en manos de sus abogados para emprender acciones legales contra la empresa propietaria del helicóptero en el que viajaba.

El empresario reveló que alistan una demanda en medio de un video en el que hablaba de su estado de salud, contando como fue intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos.

El Principe karim contó como le fue en su operación de columna - Foto: Tomada de Instagram de @principekarim

“Me tuvieron que llevar para Nueva York para que me operaran la columna y el pie, pero quedé en una pieza, y no se apuren, que mis abogados están trabajando, eso fue por falta de mantenimiento, seguramente, no más de 300 dólares cuando viene a ver, te lo digo yo que sé de eso, con ese dinerito de la demanda vamos a ver si hacemos una escuela o un centro deportivo”, detalló en su publicación.

Precisamente en las últimas publicaciones el magnate había revelado un lujoso regalo que hizo a una mujer que lo ayudó luego de aquel suceso.

Además de darle un costoso regala a la joven, en la misma publicación donde dejó todo en evidencia, ‘Príncipe Karim’ aseguró que seguirá regalando “casas, escuelas y algunas cosas más”, porque descubrió quienes son sus amigos.

Parece ser que el accidente aéreo ocurrido el 17 de febrero de este año, le ha dejado enseñanza a Karim Nader Abu Naba’a, y por eso decidió usar parte de su fortuna para darla a quienes lo auxiliaron.

Junto al video en el que se observa a una joven recibir un regalo por parte de Karim, publicado desde su cuenta verificada de la red social Instagram, hay un mensaje en el que deja claro cuáles son sus planes después del accidente que pudo costarle la vida.

“Lo más importante de este accidente es que supe quiénes son mis amigos !!! @f_lizardo_26 me ayudo por 24h en Barranquilla y este es su primer regalo. El seguro es mucho más caro que este! Gózalo tu carro! #tqm buen trabajo !!! Vienen más cosas. ¡Voy a regalar casas, escuelas, y algunas cosas más! Ya caminé un poco más”, escribió en la descripción del video.

Hasta el momento no se sabe quien es la mujer que aparece en el video, pero si quedó claro que lo ayudó en su instancia en Barranquilla, donde fue atendido en un centro asistencial. Junto a Karim Nader Abu Naba’a, viajaban también el piloto retirado de la Fuerza Aérea Colombia, Juan Carlos Sáenz Lozano, el copiloto, un hombre identificado como, Juan Antonio Renoso, de República Dominicana; todos salieron con vida del hecho.

De acuerdo con una fuente extraoficial, Nader Abu, después del accidente aéreo, preguntó insistentemente por un portafolio, que llevaba consigo dentro del helicóptero, aunque no reveló a las autoridades que llevaba en él.

El helicóptero en el que viajaban ese día los tres sujetos y que habría sido alquilada por media hora, era una tipo Bell 206 de matrícula HK-4750, que, al parecer, pertenecía a la empresa Aviocesar, dedicada al transporte aéreo de pasajeros y carga, y sobrevolaban por el río Magdalena.

Este es el helicóptero en el que sobrevolaban los tres hombres, entre ellos Karim Nader Abu Naba'a, conocido como 'El Príncipe Karim'. - Foto: Tomada de Twitter @HUMBERTOHERRER

Después de varios minutos de vuelo la aeronave se desplomó en inmediaciones de la calle 18 del barrio Porvenir, en una zona enmontada cerca a instituto educativo Itsa y a la empresa Torres de Transelca en el municipio de Soledad.

Atención a la emergencia

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Jaime Pérez, indicó a SEMANA que la emergencia solo fue atendida por personal de Bomberos del municipio de Soledad y que no fueron solicitados refuerzos.

Sería un helicóptero, al parecer, de una empresa de transporte Aéreo de Pasajeros y transporte Aéreo de Carga. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Efectivamente, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Soledad, Blas Araújo, confirmó que llegaron al lugar donde también se presentó un incendio en la vegetación producto de las llamas que generó la aeronave.

“La Policía Nacional fueron los primeros en llegar al sitio, nos indicaron de la emergencia, la tripulación, tres heridos que fueron trasladados con heridas leves; inmediatamente el helicóptero cayó en el lugar, fueron sacados por parte de la comunidad y la Ponal y estos fueron trasladados por ambulancia a centro asistencial”, dijo Araújo a SEMANA.