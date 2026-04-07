El municipio de Puerto Colombia será escenario del primer encuentro del Cine Club Comunitario “A Mar Abierto”, una iniciativa que busca transformar el cine en una herramienta de participación ciudadana, memoria y creación colectiva.

La jornada, que se realizará el 15 de abril en la Estación del Ferrocarril, incluirá proyecciones, talleres y espacios de diálogo abiertos a toda la comunidad.

El municipio de Puerto Colombia se prepara para abrir un nuevo capítulo en su vida cultural con la llegada del primer encuentro del Cine Club Comunitario “A Mar Abierto”, una iniciativa que busca convertir el cine en una herramienta de identidad, participación y transformación social en el territorio.

La cita, que será completamente gratuita, está programada para el próximo 15 de abril a las 6:00 de la tarde en la Estación del Ferrocarril de la Fundación Puerto Colombia.

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La apuesta cultural que busca fortalecer la identidad del municipio

Más que una simple proyección audiovisual, el evento se plantea como un espacio de encuentro ciudadano en el que los habitantes podrán reconocerse, dialogar y narrar sus propias historias a través de la pantalla.

El nacimiento de este cine club no es casual. Responde a una necesidad creciente en distintas regiones del país: la de contar la realidad desde las comunidades y no únicamente desde los grandes centros de producción audiovisual.

En ese sentido, el cine comunitario ha sido entendido como una práctica participativa en la que los propios habitantes producen, narran y exhiben contenidos sobre su entorno social, cultural y político.

En Puerto Colombia, esta apuesta toma forma con “A Mar Abierto”, un proyecto que busca fortalecer la identidad cultural del municipio, promover la participación ciudadana y abrir nuevos espacios para la creación audiovisual.

La iniciativa invita a jóvenes, adultos y aficionados al cine a reunirse no solo como espectadores, sino como protagonistas de sus propias narrativas.

El enfoque es claro: convertir el cine en una herramienta de memoria y transformación social.

En un territorio con una riqueza histórica y cultural significativa dentro del Atlántico, el proyecto pretende rescatar historias locales, visibilizar problemáticas y resaltar tradiciones.

La Estación del Ferrocarril será el escenario donde la comunidad se reunirá para proyectar, aprender y contar sus propias historias a través del cine comunitario. Foto: Getty Images

Formación, participación y proyección comunitaria

El encuentro inaugural no se limitará a la exhibición de una película.

También tendrá un componente formativo clave, con talleres prácticos en áreas esenciales del lenguaje audiovisual como producción, guion, manejo de cámara e iluminación, así como montaje y edición.

Este enfoque pedagógico busca sembrar capacidades en la comunidad, permitiendo que los participantes no solo consuman contenido, sino que desarrollen habilidades para crear sus propias piezas audiovisuales.

En otras palabras, el cine deja de ser un producto externo para convertirse en una herramienta al alcance de todos.

El evento incluirá además un cine foro con la proyección especial de la película La Novia de Puerto, un espacio que permitirá el análisis colectivo y el diálogo en torno a las historias narradas, reforzando el carácter participativo del encuentro.

La organización está a cargo de Kalifack Producciones, una productora audiovisual con 16 años de experiencia y presencia tanto en Colombia como en Ciudad de Panamá.

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La empresa en mención lidera el proceso con el respaldo de la Fundación Puerto Colombia, entidad comprometida con el desarrollo cultural del municipio.

Este respaldo institucional y técnico resulta clave para garantizar la continuidad del proyecto, que aspira a consolidarse como un espacio permanente de formación, creación y exhibición audiovisual en la región.