Renuncia masiva de médicos en hospital de Ciénaga, Magdalena, provocó cierre de urgencias en pleno diciembre

Una nueva alerta tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el llamado que ha hecho el alcalde del municipio de Ciénega, en Magdalena, por el cierre de la zona de urgencias en el hospital municipal de dicha localidad, luego de que el personal de la salud renunciara masivamente justo para la época decembrina.

La renuncia de los médicos y demás trabajadores, que suman casi 600 personas, se produjo por el adeudamiento de sus salarios. Al parecer, hay cuentas de mora de hasta 7.000 millones de pesos.

La decisión de cerrar completamente el área se tomó desde la gerencia del centro asistencial, pues el personal que quedó no cubría la necesidad de médicos, enfermeras, paramédicos, conductores, el personal administrativo y personal de limpieza, que habría presentado su carta de renuncia, argumentando estar cansados de trabajar sin salarios.

La diputada del departamento del Magdalena Elizabeth Molina, quien también fungió como concejal de la ciudad de Santa Marta hasta el 2019 se pronunció, a través de su red social de Twitter, y publicó el comunicado que entregaron desde el hospital.

Molina aseguró que hay una presunta mala administración de recursos en torno al centro asistencial.

“Es el regalito de Navidad de la Secretaría de Salud del Magdalena y del gerente Jairo Romo a Ciénaga. No le paga a médicos ni enfermeros, triplicó deuda y ahora cierra la urgencia 18 días. ¿Por qué? y ¿bajo qué criterios? Exijo investigación @Supersalud”, trinó la diputada.

CIERRE DE LA URGENCIA del @HSCSanCristobal es el “REGALITO” de Navidad de la @SaludMagdalena y del gerente Jairo Romo a Ciénaga. NO le paga a médicos ni enfermeros, triplicó deuda y ahora cierra la urgencia 18 días ¿Por qué? y ¿Bajo qué criterios? Exijo investigación @Supersalud pic.twitter.com/6khAWmF028 — Elizabeth Molina Campo (@elimolinacampo) December 26, 2022

El hospital público San Cristóbal no atiende solo el área urbana del municipio de Ciénega, sino también a usuarios de veredas, corregimientos y de Puebloviejo y Zona Bananera, quienes se han visto afectados en gran manera en esta época. De acuerdo con el comunicado conocido por SEMANA, el cierre del área de urgencias irá hasta el día 13 del mes de enero del próximo año.

“En caso de necesitar atención de urgencias los afiliados deben dirigirse a las siguientes IPS: Mutual Ser: Fundación Policlínica de Ciénega, Nueva EPS: Fundación Policlínica de Ciénega o Clínica General del Norte, Coosalud: Clínica General del Norte, Cajacopi: Fundación Policlínica de Ciénega”, se lee en el documento.

Sobre las demás áreas del hospital, indicaron que continúan prestando sus servicios de manera normal, tal como son hospitalización, cirugía, laboratorios, fisioterapia e imagenología.

¿Sobrecostos en la Gobernación del Magdalena?

El pasado 20 de diciembre de 2022 se cayó por completo un proceso en contra de la Gobernación del Magdalena por presuntos sobrecostos en los mercados entregados durante la pandemia.

Todo sucedió luego de que un ciudadano instaurara una denuncia en contra de Carlos Caicedo en su rol de gobernador del departamento, para que se verificaran los costos que se efectuaron en la compra de víveres a una cadena de almacenes, que tenían la finalidad de socorrer a las familias más vulnerables durante la pandemia del covid-19, con mercados.

La compra habría sido por un valor de 4.203.803.000 pesos, a lo cual se le hizo verificación de precios, teniendo en cuenta tres fuentes, que fueron los precios mayoristas de los alimentos reportados por el sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA-Dane), los precios de alimentos ofrecidos por almacenes Éxito, a través de su sitio web oficial y un proceso de verificación en in situ en la misma cadena de supermercados en la ciudad de Santa Marta.

La investigación concluyó que, finalmente, no se hallaban las características correspondientes a dicho delito dentro de la acción denunciada y, por tanto, no era posible atribuir una apropiación ilícita de recursos a Caicedo, dado que la información recogida no demostraba el hecho, razón por la cual la denuncia interpuesta se desplomó y debió ser archivada.

Frente a la situación, Caicedo no se quedó callado y encaró el hecho, asegurando que había quienes solo interponían denuncias a quienes de verdad trabajan en pro del bienestar de la comunidad, haciendo una especie de saboteo que no permite avanzar de manera correcta y eficiente.