Se va la luz en el sur de Barranquilla este jueves 17 de agosto; conozca los barrios afectados

Además, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. de la calle 118 a la calle 120 entre carreras 42 y 42B.

Los otros trabajos programados en la ciudad serán: de 8:00 a.m. a 4:10 p.m . en la diagonal 75A con carrera 15, en La Esmeralda; y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 29 con calle 85, en la Urbanización Kalamary.

Trabajos eléctricos en municipios

Este trabajo comprenderá también cortas interrupciones de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en los sectores: Villa Selene, Don Bosco IV, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre y Ciudad Can Bell.