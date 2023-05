Sectores en Barranquilla, Soledad y Malambo que estarán sin luz este lunes 15 de mayo

La empresa de energía Air-e informó que para este lunes, 15 de mayo, se intervendrán algunas redes eléctricas y equipos de potencia para adelantar trabajos de mantenimiento.

Dichas labores se llevarán a cabo en los municipios de Malambo, Soledad y Barranquilla.

La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico. - Foto: A.P.I

Malambo

La compañía trabajará en mantenimiento y pruebas a los equipos de potencia en la subestación Malambo. Durante el desarrollo de la labor en la red de alta tensión se realizarán interrupciones de energía en:

Circuito industrial sur: de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en la vía a Malambo: sector Aeropuerto, Unibol, calle 10 con carrera 25 (El Concord) y calle 10B con carrera 1F.

Circuito Malambo 6: de 12:30 del mediodía a 5:30 de la tarde en La Milagrosa, El Carmen, 7 de Diciembre, La Chinita, Pacífico, Villa Berta, Villa Campo, San José, Bellavista, Montecarlo, Villa Esperanza (entre carreras 4 y 6 entre calles 4B sur y 9A sur), Miraflores (entre calles 10 y 11A entre carreras 5 sur y 6 sur).

Soledad

Los trabajos corresponderán a adecuaciones del circuito Gaviotas entre 6:00 de la mañana y 8:00 de la mañana con suspensión del servicio en: Urbanización Las Gaviotas, Las Trinitarias, Bella Murillo, Ciudadela Metropolitana, Ciudad Bolívar, Montecarlo, Villa Adela II, Renacer, Villa del Rey, Urbanización Martha Guisella, El Pradito, Jade II, Villa Las Moras (calle 63 con carrera 15E), Los Rosales (entre calles 59B y 63 de la carrera 12A a la carrera 14C) y La Inmaculada (carrera 14 con calle 54).

Igualmente, en este municipio se desarrollarán obras de construcción de nuevo circuito eléctrico de 7:40 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 28A con calle 26 y carrera 28 con calle 26, en el barrio Hipódromo; y de 6:10 de la mañana a 3:30 de la tarde en la calle 42A con carrera 7, en Villa Adela.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

Barranquilla

Air-e tiene programado labores de adecuación de transformador y red en sectores de San José y Cevillar en los horarios: de 6:40 a.m. a 9:40 a.m. en la carrera 18 con calle 45C (San José); de 9:50 a.m. a 12:30 del mediodía en la calle 45C con carrera 16 (San José); de 1:15 p.m. a 3:00 p.m. en la calle 45D con carrera 18B (San José); y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 16 con calle 45E (Cevillar).

Poor otro lado, en el municipio de Usiacurí (sur del Atlántico) y sectores aledaños a la carretera Usiacurí – Baranoa se cambiarán elementos de red y postes en mal estado, de 8:00 de la mañana a 4:02 de la tarde.

Los otros trabajos se realizarán: de 7:50 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 55 con calle 75; de 10:10 a.m. a 12:15 del mediodía y de 12:30 del mediodía a 2:35 p.m. en la carrera 54 con calle 74; y de 3:05 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 46 con calle 73 (Colombia).

Oficina de Air-e en Barranquilla - Foto: Foto: Air-e

Recomendaciones

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo , se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

Conservar bien refrigerados los alimentos congelados y evitar abrir la nevera para conservar el frío. Un congelador medio lleno se mantendrá congelado hasta 24 horas, y uno totalmente lleno, 48 horas.