Sectores que estarán sin luz en Barranquilla este martes, 25 de abril

La empresa de energía Air-e informó que en sectores del barrio Altos de Riomar tienen programados trabajos de mejora para este martes, 25 de abril. La finalidad es hacer mantenimiento y cambio de elementos eléctricos.

Durante ciertos periodos de tiempo, algunos usuarios percibirán cortas suspensiones en el servicio de la siguiente manera:

De 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 59B con calle 91; de 10:15 a.m. a 12:30 del mediodía y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la carrera 58 con calle 94; y de 3:30 p.m. a 5:45 p.m. en la carrera 57 con calle 94.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

Además, en la calle 30 con carrera 25, en el barrio Montes, se adecuarán redes y punto de conexión de 8:17 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Por otro lado, en sectores del municipio de Juan de Acosta se percibirá interrupción en el suministro de energía de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de la calle 8 a la calle 12 entre carreras 2A y 6. Lo anterior, con el fin de realizar cambio de poste y poda de árboles.

De otro lado, de 8:35 a.m. a 11:00 a.m. técnicos de la compañía trabajarán en adecuación de redes en sectores de Palmar de Varela: carretera a Ponedera con carrera 43 y las fincas Las Alacías, El Diamante, Villa Dore y La Gloria.

Por último, en la calle 41 con carrera 17C, en el municipio de Soledad, habrá obras de construcción de nuevo circuito eléctrico de 8:10 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Otros cortes

Afinia, filial del Grupo EPM, aseguró que tiene como objetivo prioritario llevar energía de calidad a los habitantes de los 134 municipios donde opera. Para esto, la compañía lleva a cabo su plan de inversiones.

Por esta razón, la empresa anunció una serie de operaciones en el departamento de Bolívar el 25 y 26 de abril, los cuales requieren la interrupción del servicio en los siguientes sectores.

Martes 25 de abril

San Jacinto

El equipo técnico desarrollará actividades de poda y renovación postes, para las que se requiere interrumpir el fluido eléctrico entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., en los corregimientos:

Los Charquitos y Arenas en San Jacinto.

Afinia presta sus servicios en Bolívar. - Foto: Cortesía Afinia

Cartagena

A toda marcha continuarán los trabajos de optimización del circuito Manzanillo 1, para los que se interrumpirá el servicio de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., en el sector de:

Serena del Mar, Conjunto Residencial Barcelona de Indias, Condominio Residencial Terranova, Colegio Británico de Cartagena, Condominio Residencial Laguna Club y Gimnasio Cartagena de Indias.

Bahía Kristal, Parque Residencial Puerta de Las Américas, La Boquilla, sector Arroyo de Piedra, Clínica Capri y el Colegio Jorge Washington.

Pinillos

Ejecutarán actividades de mantenimiento en la línea de alta tensión que alimenta a este municipio, para las que se debe suspender el fluido eléctrico de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio.

De igual manera, los siguientes clientes de la zona rural de Magangué no tendrán energía:

Palomino, Palenquito, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián, Buenavista, San José de Las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas y Playa de Las Flores.

Mantequera, Las Flores, El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López y Santa Mónica. Así mismo, las poblaciones de Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces en Achí.

Camión de Afinia en labores de mantenimiento en Cartagena. - Foto: Ruby Villarreal

Miércoles 26 de abril

Mompox

En la calle 14 con carrera 2 del barrio La Esperanza avanzará la modernización de los equipos de medida. Estos trabajos requieren de la interrupción del servicio desde las 7:00 a. m., hasta las 4:00 p. m.

Turbaco

Con el fin de ejecutar mejoras en el circuito Ternera 13, será necesario suspender el fluido eléctrico de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., en las siguientes poblaciones de la zona rural de Turbaco:

Palmarito, Buenos Aires, Caimital, Rancho Luna, Betania y La María. De igual manera, se renovarán postes en la calle 2a con carrera 4 del barrio 5 de octubre, sector que también estará sin servicio en el mismo lapso de tiempo.