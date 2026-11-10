Terror en El Retén, Magdalena: un joven muerto y tres personas más heridas en ataque de sicarios

Los hechos de violencia no se han detenido en el departamento del Magdalena. En el municipio de El Retén, un joven de 24 años fue asesinado y tres personas más terminaron heridas en medio de un impresionante ataque de sicarios que se registró en un estadero.

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Según la Policía del Magdalena, todo se registró durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando dos sujetos fuertemente armados llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en el barrio Centro del municipio y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar, dejando un saldo de un muerto y tres heridos.

El ataque ocurrió casi a la medianoche y la víctima mortal fue identificada como Elkin David Gamarra Maldonado, quien perdió la vida como consecuencia de los disparos.

“Hacia las 11:00 de la noche, se registró un ataque con arma de fuego que dejó como resultado el homicidio de Elkin David Gamarra Maldonado, de 24 años, y tres personas heridas, quienes reciben atención médica”, informó la Policía Nacional en un comunicado oficial.

Tras conocerse lo ocurrido, integrantes de la Policía Nacional desplegaron un plan candado que permitió perseguir a los sospechosos de este atentado criminal.

(Imagen de referencia) Las autoridades buscan a los sicarios responsables de este caso. Foto: Colprensa

Durante el procedimiento fue capturado uno de los presuntos implicados, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por su posible participación en el ataque.

“La oportuna reacción de las unidades policiales permitió iniciar la persecución de los presuntos agresores y lograr la captura de uno de ellos, quien deberá responder ante las autoridades judiciales por su presunta participación en estos hechos”, señaló la institución.

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Entretanto, investigadores de la Policía Judicial y funcionarios de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, trabajan para establecer los móviles del crimen, identificar plenamente a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

“La Policía Nacional mantiene las acciones operativas e investigativas en el municipio de El Retén, con el propósito de identificar y capturar a todos los responsables, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad”, indicó la institución.

Finalmente, la Policía del Magdalena hizo un llamado a los ciudadanos que tengan información relacionada con este homicidio para que colaboren con las investigaciones a través de la línea de emergencias 123.