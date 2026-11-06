Una escena poco habitual sorprendió a clientes y trabajadores de un supermercado en Barranquilla en las últimas horas.

Un automóvil terminó inclinado contra la estructura exterior del establecimiento, con la parte trasera levantada y las ruedas suspendidas, después de un accidente ocurrido cuando su conductora intentaba salir del parqueadero.

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El hecho se registró el jueves 5 de noviembre en una sucursal de la cadena D1, ubicada en el sector de Alameda del Río, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con los reportes conocidos, un automóvil Kia de color gris, impactó contra las barreras metálicas que separan los espacios de estacionamiento de la entrada del supermercado.

El choque dejó el vehículo en una posición que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar: la parte delantera quedó apoyada contra las estructuras de protección, mientras que las ruedas traseras terminaron suspendidas en el aire.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular en redes sociales y muestran las condiciones en las que quedó el automotor después de la colisión.

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido está la posibilidad de que la mujer se hubiera confundido al maniobrar el vehículo cuando intentaba abandonar el parqueadero.

Según esa hipótesis, la conductora habría terminado sus compras y se disponía a sacar el automóvil del estacionamiento.

Imagen de choque de carro contra supermercado en Barranquilla. Foto: Redes sociales

Sin embargo, en lugar de realizar la maniobra para retroceder, habría acelerado y avanzado directamente hacia las barreras de seguridad.

Otra versión señala que pudo haberse equivocado al manipular la caja de cambios.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer qué provocó exactamente el accidente.

Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora salió ilesa. Los reportes publicados por varios medios coinciden en que no hubo personas lesionadas.

El impacto sí ocasionó daños materiales en el automóvil y en los elementos de protección instalados frente al establecimiento, además de afectaciones en la estructura externa del supermercado.

El episodio quedó registrado en videos que fueron compartidos en plataformas digitales y generaron comentarios por la particular posición en la que terminó el vehículo.

Por ahora, las autoridades están investigando los hechos que terminaron con la aparatosa estrellada de la camioneta contra el establecimiento comercial.