Un hombre de 29 años fue asesinado en Soledad, Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó el homicidio de Brandon Manuel Escorcia Pacheco.

El asesinato tuvo lugar en la calle 22 n.° 21-115, barrio Centro de Soledad. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos se movilizaban en una motocicleta, llegaron a la vivienda y uno de ellos ingresó al lugar y disparó contra la víctima.

Las autoridades informaron que están adelantando las investigaciones pertinentes para establecer las causas y los móviles del crimen.

Según la Policía, la víctima se dedicaba a la venta de chance ilegal y frecuentaba el sector para consumir sustancias ilícitas.

Con música, pancartas y vestidos de blanco, más de mil barranquilleros rechazaron la extorsión y el asesinato

Más de mil personas integrantes de organizaciones cívicas, gremios, universidades y medios de comunicación se unieron este martes para expresar su solidaridad con las familias de quienes han perdido la vida por las bandas criminales dedicadas a la extorsión y los asesinatos.

Los barranquilleros se reunieron en la plaza del Centro del Convenciones de Puerta de Oro. El encuentro dio inicio con la entonación de los himnos de Colombia y Barranquilla. Posteriormente se ofreció un minuto de silencio por las víctimas y finalmente diferentes gremios emitieron un mensaje.

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, resumió así el objetivo de la convocatoria: “Nos concentramos como la comunidad que somos, para enfrentar al terrorismo extorsivo que ha pretendido someternos y doblegarnos. Este nuevo desafío, lejos de acobardarnos, nos ha permitido ratificar que ninguna adversidad es más fuerte que Barranquilla cuando nos unimos en el propósito de defender la vida, la libertad individual y colectiva, la institucionalidad, la libre empresa, nuestro presente y nuestro futuro”.

Gracias a todos los medios de comunicación, unidos a gremios, empresas, academia y ciudadanía para decir #NoALaExtorsiónBAQ

•https://t.co/S64QXnzHnP # — Manuel Fernández (@mfernandezariza) August 10, 2022

A su turno, Farah Ajami, directora del Zoológico de Barranquilla, señaló que “Aunque entendemos que la ciudad se afecta por la decisión de los conductores del transporte público de suspender sus labores mientras no se les garantice su seguridad, comprendemos esa decisión que busca preservar sus vidas ante el accionar de estos delincuentes”.

Manuel Fernández, en representación de la Cámara de Comercio que aglutina a todas las sociedades y personas comerciantes de la ciudad expresó: “Hoy homenajeamos a todos las mujeres y hombres valientes que continúan trabajando con determinación en sus negocios y emprendimientos, que denuncian, levantan su voz, y enfrentan desde acciones pacíficas y simbólicas como esta, el desenfreno criminal y violento de unos pocos. Los extorsionistas sin rostro no son la mayoría. Ellos no tienen cabida en nuestra sociedad, que siempre se ha destacado ante el mundo por ser una ciudad optimista, trabajadora, alegre y pacífica. Con este acto simbólico en el que participan representantes de diferentes sectores económicos e institucionales, lanzamos a una sola voz un mensaje claro y contundente: “en Barranquilla le decimos no a la extorsión”.