La Gobernación del Atlántico ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar y poder capturar a los delincuentes que asesinaron a un niño de dos años y a su mamá en el municipio de Ponedera.

Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, y su hijo Jordán Cervantes López, de dos años, fueron baleados en su casa del barrio San Francisco, en esa población ubicada a 50 kilómetros de Barranquilla.

Los hechos, según medios locales, sucedieron hacia las 11:30 p. m. del miércoles, cuando hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda y dispararon contra Constanza, su hijo y otra mujer, quien sufrió múltiples impactos.

Los tres fueron remitidos de urgencia al hospital de Ponedera, y porteriormente al Hospital Municipal de Sabanalarga.

Primero se conoció sobre la muerte de Constanza, luego sobre el doloroso deceso de su pequeño.

Finalmente, se supo que la otra mujer herida está siendo atendida.

“Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años ocurrido en el municipio de Ponedera. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel”, dijo el gobernador del Atlántico. Eduardo Verano de la Rosa, en su cuenta de la red social X.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia. Hechos como este no pueden ni deben volver a ocurrir en el Atlántico”, indicó el mandatario regional.

Las autoridades trabajan en varias hipótesis sobre el crimen, una de ellas tiene que ver con una discusión que involucaría a personas cercanas a Constanza, según algunos medios locales.

Para poder establecer qué motivó el atentado armado y dar con los culpables, el gobernador recordó que dispuso de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita identificarlos.