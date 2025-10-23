Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta afectación en la operación y hay retraso de vuelos: Aerocivil confirmó fuerte neblina

El Aeropuerto Internacional El Dorado, de la ciudad de Bogotá, amaneció con problemas debido a la poca visibilidad que hay por cuenta de una fuerte neblina. Ante esto, se han registrado afectaciones en la operación y retrasos de algunos vuelos, lo que ha generado un verdadero caos.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que la situación es muy compleja por la poca visibilidad que hay. “A la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto”, indicó.

#AtenciónPasajeros



A la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto @BOG_ELDORADO.



Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios. pic.twitter.com/O6Huj2e9sZ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 23, 2025

Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando la situación y se le hizo un llamado a los viajeros para que estén al pendiente de cualquier información acerca de sus vuelos, pues podrían presentarse ajustes en los itinerarios.

“Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios”, señaló la entidad.

Esto está afectando las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea, lo que ha obligado a que varios aviones que tenían programado llegar allí, tengan que dirigirse a aeropuertos alternos.

“La Aeronáutica Civil trabaja de manera permanente con sus propios equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, en la que la protección de la vida y la seguridad aérea, como intangibles no negociables, prevalezcan frente a las condiciones meteorológicas adversas que escapan al control humano”, agregó.

Se estima que todo pueda volver a la normalidad y que las operaciones se reinicien hacia las 8:00 de la mañana de este mismo jueves, pero todo dependerá de cómo avance esta situación y de que la neblina poco a poco vaya desapareciendo.

Este panorama no solo ha afectado la operación del aeropuerto, varios conductores que van por esta zona han indicado que la neblina también está dificultando el tránsito vehicular. Incluso, se han visto obligados a encender las luces debido a la poca visibilidad que hay.