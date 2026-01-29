Nación

Aeropuerto El Dorado de Bogotá presenta problemas por condiciones climáticas: hay demora en los vuelos

La Aerocivil advirtió que los itinerarios pueden cambiar, por lo que es importante mantener comunicación con las aerolíneas.

Redacción Nación
29 de enero de 2026, 11:29 a. m.
El clima en Bogotá retrasa los vuelos en El Dorado.
El clima en Bogotá retrasa los vuelos en El Dorado. Foto: Aerocivil

La Aeronáutica Civil informó en la mañana de este jueves, 29 de enero, que se están presentando inconvenientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, por cuenta de las condiciones climáticas.

A través de sus redes sociales, la entidad indicó que esta situación está dificultando la visibilidad para los pilotos, por lo que se pueden registrar cambios en los viajes.

A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios”, señaló.

Por lo mismo, la Aerocivil le pidió a las personas que tenían salidas programadas mantenerse en contacto con las compañías aéreas para estar pendientes ante cualquier cambio de última hora que se pueda presentar.

Es importante precisar que estos cambios de itinerarios y hasta posibles cancelaciones de vuelos por cuenta del clima se realizan para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Cuando esto sucede, una de las preguntas más frecuentes de los pasajeros es: ¿Qué se debe hacer? Por eso, la ley colombiana es clara al advertir los derechos que tienen los viajeros cuando este tipo de situaciones se presentan.

Problemas en El Dorado por la poca visibilidad que hay para los pilotos.
Problemas en El Dorado por la poca visibilidad que hay para los pilotos. Foto: Aerocivil

En ese sentido, se cuenta con algunas opciones, por ejemplo, recibir el reembolso total del tiquete no utilizado; también se puede optar por un cambio de vuelo sin que se tenga que pagar un costo adicional.

No obstante, frente a este último punto es importante tener en cuenta que la persona no está obligada a aceptar esta modificación.

Debido a que el mal clima se cataloga como una ‘justa causa’, por lo general en estos casos las aerolíneas no deben entrar en gastos relacionados con el hospedaje del pasajero o llegar incluso a una indemnización, tal y como ocurre en otras situaciones.

Por todo ello, lo más recomendable es mantener una comunicación directa con la aerolínea para estar al tanto de cualquier modificación que pueda haber en el vuelo.

