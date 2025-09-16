Aeropuerto El Dorado y la Aerocivil alertan por posibles retrasos tras las manifestaciones de hoy en Bogotá

Bogotá estuvo paralizada tras las manifestaciones que se presentaron este martes, 16 de septiembre, por parte de varios gremios de transporte en la ciudad que afectaron la movilidad.

Ante esto, la Aeronáutica Civil hizo un llamado especial a los viajeros a planear con anticipación su desplazamiento desde y hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado.

“Te recomendamos planear tus desplazamientos con horas de anticipación, buscar rutas alternas para evitar contratiempos, y estar en comunicación con la aerolínea”, dijo el aeropuerto.

Las manifestaciones trascurrieron desde las 6:00 de la mañana, donde múltiples vías estuvieron colapsadas a lo largo jornada de protestas.

“Se registran afectaciones en la Av. El Dorado (Calle 26) y vías cercanas por manifestaciones. NQS con calle 26 Carrera 7 con calle 53 Av. Américas con carrera 50 Av. Boyacá con calle 79 (bloqueo). Te recomendamos tomar vías alternas como la Av. 68, Av. Ciudad de Cali o Av. La Esperanza. Sal con tiempo extra y revisa el estado del tráfico en tu ruta”, mencionó El Dorado en medio de la jornada de bloqueos.

Sin embargo, sobre las 6:00 de la tarde de este martes, Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, entregó un balance de la jornada de manifestaciones.

“En la jornada tuvimos nueve puntos de concentración, si bien en todos no hubo bloqueo o hubo bloqueos intermitentes, sí tenemos que informar que hubo afectaciones a la ciudadanía, a la ciudadanía que se moviliza, que va al trabajo, que sale a estudiar, que tiene alguna cita médica o alguna diligencia personal y eso no puede pasar, por eso el mensaje desde la alcaldía es contundente, los bloqueos no deben afectar a los ciudadanos que no salen a protestar o a manifestarse”, dijo.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, reportó que no hay bloqueos en la ciudad tras la jornada de manifestaciones.

Así mismo, dio a conocer que a la hora no se presentan bloqueos en la ciudad, por lo que la movilidad se restablece paulatinamente.