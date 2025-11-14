El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció la falta de un plan de movilidad en la ciudad tras el caos vehicular que se registró en la noche del jueves 13 de noviembre por causa de un siniestro en la avenida El Dorado.

El ingreso y la salida del aeropuerto El Dorado estuvo colapsado por el volcamiento de un camión en la calle 26, donde cientos de viajeros caminaron para no perder sus vuelos.

“Ayer fallamos. Un siniestro como el que se presentó ayer en la avenida El Dorado no puede bloquear la ciudad por horas y mucho menos afectar a tantas personas que van a sus casas, al trabajo o que tienen que llegar al aeropuerto”, dijo el mandatario este viernes, 14 de noviembre.

Este accidente afectó la operación de TransMilenio en el portal El Dorado por varias horas hasta que las autoridades de tránsito retiraron el vehículo que estaba sobre la carrera 93, sentido Occidente - Oriente.

Movilidad en Bogotá estuvo colapsada por accidente de camión. | Foto: SEMANA / X: @BogotaTransito

“No podemos eliminar el riesgo de que ocurran accidentes por completo en las vías, pero sí podemos y sobre todo debemos solucionar esos accidentes de manera eficiente para evitar que casos como el de ayer se repitan”, mencionó el alcalde.

Galán anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia con las acciones concretas y los responsables pertinentes para garantizar que hechos como este no se repitan.

Ayer fallamos.



Un accidente como el que se presentó ayer en la Avenida El Dorado no puede paralizar Bogotá por horas.



Le he dado la instrucción a @SectorMovilidad de crear un plan de emergencia con las acciones concretas y los responsables, para garantizar que hechos como… pic.twitter.com/pGYhw1QTZa — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 15, 2025

“Este plan también definirá estrategias de comunicación claras que le permitan a la ciudadanía estar informada en tiempo real sobre los desvíos disponibles y el desarrollo de la situación en los puntos críticos”, detalló.

El alcalde espera que con este nuevo plan de emergencia se pueda buscar una solución efectiva en el menor tiempo posible frente a cualquier accidente en la ciudad que afecte la movilidad.