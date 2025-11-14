Bogotá
Alcalde Galán reconoce la falta de plan de movilidad en Bogotá ante accidentes: “Fallamos”
El mandatario dio instrucciones a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció la falta de un plan de movilidad en la ciudad tras el caos vehicular que se registró en la noche del jueves 13 de noviembre por causa de un siniestro en la avenida El Dorado.
El ingreso y la salida del aeropuerto El Dorado estuvo colapsado por el volcamiento de un camión en la calle 26, donde cientos de viajeros caminaron para no perder sus vuelos.
“Ayer fallamos. Un siniestro como el que se presentó ayer en la avenida El Dorado no puede bloquear la ciudad por horas y mucho menos afectar a tantas personas que van a sus casas, al trabajo o que tienen que llegar al aeropuerto”, dijo el mandatario este viernes, 14 de noviembre.
Este accidente afectó la operación de TransMilenio en el portal El Dorado por varias horas hasta que las autoridades de tránsito retiraron el vehículo que estaba sobre la carrera 93, sentido Occidente - Oriente.
“No podemos eliminar el riesgo de que ocurran accidentes por completo en las vías, pero sí podemos y sobre todo debemos solucionar esos accidentes de manera eficiente para evitar que casos como el de ayer se repitan”, mencionó el alcalde.
Galán anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia con las acciones concretas y los responsables pertinentes para garantizar que hechos como este no se repitan.
“Este plan también definirá estrategias de comunicación claras que le permitan a la ciudadanía estar informada en tiempo real sobre los desvíos disponibles y el desarrollo de la situación en los puntos críticos”, detalló.
El alcalde espera que con este nuevo plan de emergencia se pueda buscar una solución efectiva en el menor tiempo posible frente a cualquier accidente en la ciudad que afecte la movilidad.
“Una ciudad como Bogotá de más de 8 millones de habitantes no puede esperar a que un siniestro suceda para determinar la manera de solucionarlo. Tenemos que adelantarnos y ese es el objetivo de ese plan de emergencia que hoy increíblemente no existe. No podemos fallar más. Esa es la indicación que le he dado a la Secretaría de Movilidad. Ayer fallamos en atender ese siniestro a tiempo. No podemos seguir fallando”, puntualizó Galán.