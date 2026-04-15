Bogotá abre convocatorias gratuitas para impulsar a jóvenes emprendedores: esto es lo que debe saber

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la convocatoria gratuita de ‘Innovers Bogotá 2026′, programa enfocado en fortalecer a los jóvenes emprendedores de la ciudad entre un rango de 18 a 28 años.

Esta iniciativa, encabezada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y en cooperación con la Secretaría Distrital de Integración Social, se basa en una serie de estrategias e iniciativas centradas en la formación práctica, liderazgo territorial y conexiones comerciales que los juveniles deben desarrollar al momento de ir forjando sus emprendimientos.

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El programa ‘Innovers’ está dirigido a los jóvenes emprendedores que residen en la ciudad de Bogotá y que cuentan con experiencia de negocios formalizados o aquellos que hasta este momento comienzan a realizar las etapas de ideación, nacimiento o crecimiento de sus iniciativas empresariales.

Aquellos interesados en ser parte de la iniciativa emprendedora del Distrito deben realizar su inscripción por medio del siguiente enlace: https://survey123.arcgis.com/share/a3518438cae54ff29090efbbcc91facf.

“A través de ‘Innovers’ promoveremos la formación práctica, liderazgo territorial y la creación de clubes de emprendimiento, brindando herramientas reales para consolidar ideas y hacerlas crecer. Seguimos comprometidos con generar oportunidades reales que les permitan a las y los emprendedores crecer, innovar y consolidar sus negocios en un entorno cada vez más competitivo”, comentó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Qué métodos educativos ofrece el programa Innovers?

La iniciativa ‘Innovers 2026′ hace uso de una metodología moderna por medio de la gamificación. Esta permite realizar dinámicas que refuercen las habilidades empresariales junto con el trabajo en equipo por medio de la creación de ’10 Clubes de Emprendimiento Territoriales’. Es en estos espacios que los jóvenes emprendedores estarán involucrados en distintos retos que desarrollarán sus modelos de negocios mientras reciben asistencia técnica especializada en estos encuentros.

“Esta es una oportunidad para que más jóvenes de la ciudad pasen de tener una idea a fortalecer su proyecto de vida. Desde la Secretaría de Integración Social trabajamos para que las y los jóvenes no se queden por fuera de las oportunidades, sino que encuentren en el emprendimiento un camino posible para su desarrollo y autonomía”, afirmó Diego Duque, subdirector para la juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social.

El programa comenzará mediante una serie de encuentros en distintas localidades de Bogotá, en los que se podrán elaborar los diagnósticos, la convocatoria y la conformación de los clubes junto con sus integrantes que harán parte de la Red Innovers. Además, se escogerán, de esos grupos establecidos, aquellos embajadores juveniles que tendrán el rol de líderes territoriales, permitiendo una articulación más rápida con las entidades distritales.

Adicionalmente, la iniciativa también contempla una estrategia de incentivos y visibilización para aquellos jóvenes emprendedores interesados. Quienes cumplan los requisitos establecidos tendrán la oportunidad de participar en plataformas que ofrece la ciudad, como la Semana de la Juventud y las múltiples ferias que se realizan en Bogotá, lo que les brindará un espacio para que más ciudadanos conozcan y se interesen por sus emprendimientos.