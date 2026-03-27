El pronóstico oficial anticipa un día pasado por agua en Bogotá, con lluvias que comenzarán desde la mañana y se intensificarán en varias zonas de la ciudad a lo largo de la jornada.

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Lluvias en Bogotá hoy: zonas afectadas y cómo prepararse

La jornada en Bogotá estará dominada por condiciones de alta nubosidad y precipitaciones intermitentes que afectarán distintos sectores de la ciudad en diferentes momentos del día.

De acuerdo con el informe técnico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, durante la mañana, se prevé un cielo mayormente cubierto con presencia de lloviznas o lluvias ligeras.

Esto se presentará especialmente en el occidente y sur de la capital. Localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar podrían registrar desde temprano afectaciones leves en la movilidad.

Sin embargo, el panorama más complejo se desarrollará en horas de la tarde.

El reporte indica que las lluvias se extenderán a diversos sectores de la ciudad y se volverán más persistentes.

El norte, particularmente en Suba y Usaquén; el oriente, en Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal; y el sur, en Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, serán las zonas con mayor intensidad de precipitaciones.

Este comportamiento aumenta la probabilidad de encharcamientos, congestión vehicular y retrasos en el transporte público.

En la noche, aunque se espera una disminución gradual en la intensidad de las lluvias, no habrá una mejora total en las condiciones.

Persistirán lluvias ligeras a moderadas en amplias zonas de la ciudad, incluyendo sectores como Teusaquillo y Puente Aranda.

Posteriormente, el pronóstico indica que las precipitaciones darán paso a lloviznas de corta duración, manteniendo el ambiente húmedo.

Este patrón climático refleja una atmósfera inestable y saturada, lo que impide que la ciudad tenga periodos prolongados de tiempo seco.

Las lluvias en Bogotá podrían generar congestión y retrasos en varias vías de la ciudad, especialmente en horas de la tarde. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Las autoridades recomiendan programar sus actividades con anticipación por lluvias intensas

En ese contexto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentra planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde, cuando se esperan las lluvias más intensas.

También se sugiere el uso de prendas impermeables, evitar transitar por zonas propensas a inundaciones y mantener limpios los desagües cercanos a viviendas para prevenir acumulaciones de agua.

Asimismo, es clave estar atentos a los reportes oficiales y a posibles alertas, dado que las lluvias persistentes pueden generar afectaciones puntuales en algunas localidades.

La combinación de alta nubosidad, precipitaciones continuas y suelos húmedos mantiene latente el riesgo de incidentes menores, especialmente en sectores vulnerables.

En conclusión, Bogotá enfrentará un día típicamente lluvioso, con mayor impacto en la tarde y condiciones húmedas que se prolongarán hasta la noche.

Todo esto exige precaución y planeación por parte de los ciudadanos.