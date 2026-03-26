Bogotá entre lloviznas y alertas: así pinta el clima hoy

En Bogotá se esperan lluvias ligeras en la tarde, en un contexto nacional marcado por riesgos climáticos activos que mantienen en alerta a varias regiones.

Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima en Colombia en las próximas 24 horas

La capital del país tendrá una jornada marcada por la variabilidad climática, con mañanas secas, incremento de nubosidad y lluvias en la tarde.

De acuerdo con el pronóstico emitido por Claudia Torres, en el marco del convenio Ideam-Idiger, en Bogotá la mañana estará caracterizada por tiempo seco y cielo mayormente nublado.

Sin embargo, en horas de la tarde se prevén lluvias ligeras y lloviznas en amplios sectores de la ciudad, con mayor intensidad en el norte y occidente, especialmente en localidades como Suba, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.

La temperatura máxima estimada será de 20 °C.

Para el inicio de la noche, se anticipa una disminución de las precipitaciones y un retorno a condiciones más secas, aunque no se descartan lloviznas aisladas en zonas del occidente de la capital.

Continuan las tardes lluviosas en Bogotá Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

Alertas activas en Colombia: incendios, deslizamientos e inundaciones

Mientrastanto, en el panorama nacional se perfilan decenas de alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones.

En cuanto a incendios forestales, 81 municipios presentan algún nivel de alerta.

De estos, 33 se encuentran en alerta roja, concentrados principalmente en departamentos como Casanare, Meta y Guaviare, donde las altas temperaturas y condiciones secas elevan el riesgo.

Por otro lado, el país registra 173 municipios en alerta por deslizamientos de tierra, de los cuales 28 están en nivel rojo.

Santander, Huila y Nariño figuran entre las zonas más afectadas, donde la saturación de suelos por lluvias recientes incrementa la probabilidad de emergencias.

Las condiciones hidrológicas también mantienen en alerta a varias cuencas del país.

En la región Magdalena-Cauca se concentra el mayor número de avisos, incluyendo alertas rojas, naranjas y amarillas por posibles inundaciones y crecientes súbitas.

El Pacífico, Caribe, Amazonía y Orinoquía también presentan distintos niveles de alerta, lo que evidencia un escenario de alta variabilidad hídrica en el territorio nacional.

En el ámbito meteomarino, persisten alertas en ambas costas del país.

En el mar Caribe se mantienen advertencias amarillas por la velocidad del viento y la altura del oleaje, especialmente en el sector central y oriental.

En el Pacífico colombiano continúa la alerta naranja por pleamar en toda la cuenca, así como por vientos y oleaje en el norte.

Ideam, UNGRD y Dimar advierten fuertes condiciones climáticas en las próximas semanas: este mes dejaría de llover y llegaría El Niño

En el centro y sur, las autoridades mantienen alertas amarillas por condiciones marítimas adversas.

El panorama climático refleja un país con riesgos simultáneos: lluvias que pueden generar deslizamientos e inundaciones, y zonas con altas temperaturas propensas a incendios.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y atender las indicaciones oficiales.

Mantenga especial cuidado en regiones con alertas activas, mientras se monitorea la evolución de las condiciones atmosféricas en las próximas horas.