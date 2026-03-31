La jornada en Bogotá estará marcada por un aumento progresivo de lluvias, tras una madrugada seca y fría.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se intensificarán hacia la tarde en sectores del sur, oriente y norte de la ciudad, en medio de un cielo en su mayoría nublado y temperaturas que no superarán los 20 °C.
Bogotá tendrá una jornada marcada por lluvias intermitentes y cielo nublado
La capital del país se prepara para un día con alta variabilidad climática, en el que las lluvias regresarán de forma progresiva a lo largo de la jornada.
Así lo indica el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Durante la madrugada, Bogotá registró condiciones mayormente secas, aunque con un cielo ampliamente cubierto.
La temperatura mínima descendió hasta los 11 °C, reflejando el ambiente frío característico de primeras horas del día en la capital.
Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia el final de la mañana, cuando se prevé la aparición de lluvias, principalmente en sectores del sur y oriente de la ciudad.
Localidades como Usme, Santa Fe y San Cristóbal estarían entre las primeras en experimentar precipitaciones, marcando el inicio de una jornada más inestable.
Para la tarde, el pronóstico indica un aumento en la cobertura nubosa y en la intensidad de las lluvias, que pasarían a ser de carácter ligero a moderado en amplias zonas de la ciudad.
Los núcleos más intensos se concentrarían nuevamente en el sur y el oriente, aunque también se extenderían hacia sectores del norte, impactando localidades como Usaquén y Chapinero.
La temperatura máxima estimada alcanzaría los 20 °C, en medio de un ambiente húmedo y con baja radiación solar.
Al caer la noche, las precipitaciones tenderían a disminuir en intensidad, dando paso a lloviznas y lluvias ligeras en varias zonas, especialmente en Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Este comportamiento sugiere una transición hacia condiciones más estables, aunque con persistencia de humedad en el ambiente.
Este patrón climático responde a la presencia de alta nubosidad y a la dinámica atmosférica típica de la temporada, que favorece la formación de lluvias en la región Andina.
Ante este escenario, tanto el Ideam como el Idiger recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones durante sus desplazamientos, especialmente en horas de la tarde y noche, cuando se prevé mayor intensidad de las precipitaciones.
Las autoridades sugieren prever tiempos adicionales en la movilidad debido a posibles congestiones y encharcamientos.
De igual forma, se recomienda evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos y estar atentos al estado de las vías.
También se aconseja portar elementos como impermeables o paraguas, asegurar techos y desagües en viviendas y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.
El llamado principal es a mantenerse informado a través de los canales oficiales y a adoptar medidas preventivas, en una jornada donde la lluvia volverá a ser protagonista en buena parte de la capital.