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Bogotá tendrá lluvias en la tarde: así estará el clima hoy

Se prevén lluvias en la tarde en varias zonas de Bogotá, mientras que en la noche predominará el tiempo seco con cielo parcialmente nublado.

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Redacción Semana
7 de abril de 2026, 7:02 a. m.
Personas se protegen con paraguas ante las lluvias intermitentes que se prevén en Bogotá durante la jornada.
Personas se protegen con paraguas ante las lluvias intermitentes que se prevén en Bogotá durante la jornada. Foto: Composición Semana / Getty Images

El más reciente reporte emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger, con información de la meteoróloga Zaida Peña, indica que Bogotá tendrá una jornada con nubosidad variable, lluvias dispersas en distintos momentos del día y temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 20 °C.

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Durante la madrugada el cielo ha estado parcialmente nublado con presencia de lluvias hacia el oriente de la ciudad, acompañado de una temperatura mínima cercana a los 10 °C, lo que mantiene el ambiente frío en las primeras horas del día.

En la mañana, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas, especialmente en sectores del centro y oriente de la capital.

Para la tarde, el pronóstico señala un aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas del norte y occidente.

Dre acuerdo al pronóstico del clima, las precipitaciones podrían sentirse con mayor intensidad en localidades como Suba, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá.

La temperatura máxima en la capital alcanzaría los 20 °C.

En la noche, se prevé una disminución de las lluvias, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad.

Al igual que en el resto de la Región Andina, se estiman lluvias entre ligeras y moderadas y en Cundinamarca y Boyacá se esperan precipitaciones dispersas sobre todo, hacia las horas de a tarde y de la noche.

Ciudades bajo vigilancia: Bogotá y principales capitales registran nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.
Se preveen lluvias ligeras para Bogotá y sus alrededores en especial en las horas de la tarde y en la noche Foto: Composición Semana/ Getty images

Recomendaciones ante el clima en Bogotá

Ante las condiciones variables del clima, las autoridades recomiendan a los ciudadanos portar paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde, cuando aumenta la probabilidad de lluvias.

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También se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación, ya que las precipitaciones pueden generar congestión vehicular y afectaciones en la movilidad.

Para quienes salen temprano, es clave abrigarse bien debido a las bajas temperaturas de la madrugada.

Finalmente, el Idiger sugiere estar atentos a los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o deslizamientos.