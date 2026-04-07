El más reciente reporte emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger, con información de la meteoróloga Zaida Peña, indica que Bogotá tendrá una jornada con nubosidad variable, lluvias dispersas en distintos momentos del día y temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 20 °C.
Así será el cima en la capital en la jornada de hoy: lluvias ligeras en varias localidades
Durante la madrugada el cielo ha estado parcialmente nublado con presencia de lluvias hacia el oriente de la ciudad, acompañado de una temperatura mínima cercana a los 10 °C, lo que mantiene el ambiente frío en las primeras horas del día.
En la mañana, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas, especialmente en sectores del centro y oriente de la capital.
Para la tarde, el pronóstico señala un aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas del norte y occidente.
Dre acuerdo al pronóstico del clima, las precipitaciones podrían sentirse con mayor intensidad en localidades como Suba, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá.
La temperatura máxima en la capital alcanzaría los 20 °C.
En la noche, se prevé una disminución de las lluvias, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad.
Al igual que en el resto de la Región Andina, se estiman lluvias entre ligeras y moderadas y en Cundinamarca y Boyacá se esperan precipitaciones dispersas sobre todo, hacia las horas de a tarde y de la noche.
Recomendaciones ante el clima en Bogotá
Ante las condiciones variables del clima, las autoridades recomiendan a los ciudadanos portar paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde, cuando aumenta la probabilidad de lluvias.
También se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación, ya que las precipitaciones pueden generar congestión vehicular y afectaciones en la movilidad.
Para quienes salen temprano, es clave abrigarse bien debido a las bajas temperaturas de la madrugada.
Finalmente, el Idiger sugiere estar atentos a los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o deslizamientos.