Bogotá vivirá un día marcado por la nubosidad y lluvias intermitentes, con mayores precipitaciones previstas en localidades del suroriente y oriente de la ciudad.

Pronóstico del clima en Colombia para hoy 21 de abril: lluvias intensas y alta nubosidad marcarán las próximas 24 horas

Lluvias en Bogotá hoy: zonas con mayor riesgo y horarios de precipitaciones en la capital

La ciudad de Bogotá enfrentará una jornada climática variable.

Estará dominada por cielos mayormente nublados y episodios de lluvia que se intensificarán con el paso de las horas, según el pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam- Idiger.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá en su mayoría seco, aunque con abundante nubosidad sobre gran parte de la capital.

No se descartan lloviznas aisladas en el sur de la ciudad, particularmente en sectores como Usme y Ciudad Bolívar, donde la humedad podría generar precipitaciones ligeras.

El panorama cambiará en horas de la tarde, cuando se espera un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en distintos puntos de la ciudad.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el oriente y suroriente, con especial incidencia en localidades como Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

En estas zonas, las lluvias podrían ser más persistentes por momentos, lo que eleva la probabilidad de afectaciones en la movilidad.

Para la noche, el pronóstico indica que las lluvias tenderán a disminuir.

Sin embargo, aún podrían presentarse precipitaciones ligeras en las primeras horas, especialmente en sectores como San Cristóbal, Usme, Puente Aranda, Santa Fe y Chapinero.

Posteriormente, se espera una estabilización gradual de las condiciones atmosféricas.

Lluvias de intensidad variable se esperan en Bogotá, especialmente en localidades del oriente y suroriente durante la tarde. Foto: Getty Images

Frente a e ste paniorama, las autoridades insisten en la importancia de tomar precauciones ante las lluvias, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos o deslizamientos.

Se recomienda a la ciudadanía salir con tiempo, portar elementos de protección contra la lluvia y estar atentos a cambios en el clima que puedan afectar desplazamientos.

Asimismo, es clave evitar arrojar basuras a las calles para prevenir taponamientos en el sistema de drenaje y posibles inundaciones.

El llamado es a mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, en una jornada donde la lluvia volverá a ser protagonista en la capital.

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El llamado es a mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.