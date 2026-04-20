Bogotá y municipios aledaños tendrán cortes de agua este martes, 21 de abril: consulte las zonas

Un nuevo cronograma de cortes de agua está programado en varias localidades de la ciudad de Bogotá para este martes, 21 de abril; esto por trabajos y mantenimientos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que estará interviniendo en redes de agua potable de la capital.

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La entidad realizará estas obras de mantenimiento en varios puntos de la ciudad con el propósito de mejorar el suministro tanto de Bogotá como de municipios aledaños. Asimismo, por medio de estas labores, se busca minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable.

Cortes de agua en las localidades de Bogotá y municipios aledaños para este martes, 21 de abril

La Alcaldía de Bogotá compartió las localidades y barrios de Bogotá, junto con municipios aledaños, que tendrán cortes de agua este martes 21 de abril:

Localidad de Engativá

Debido a la instalación de una válvula, la localidad tendrá suspensión del servicio de agua en el barrio Normandía y en la sede de Compensar. La programación afectará el sector entre las calles 26 y 63, y entre las carreras 68 y 72.

La jornada de mantenimiento iniciará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta por 24 horas, es decir, hasta el miércoles 22 de abril de 2026.

Localidad de Chapinero

El barrio Porciúncula, desde la calle 72 a la calle 76, entre la carrera 13 y la carrera 20, no dispondrá de servicio de agua a partir de las 9:00 a. m. hasta por 24 horas mientras la EAAB realiza un mantenimiento debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de San Cristobal

Por un mantenimiento preventivo, el barrio El Pinar se encontrará en cortes de agua desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, desde la carrera 10A este a la transversal 13D este, entre la diagonal 51A sur y la calle 54 sur.

Localidad de Bosa

Debido a una verificación macromedidor, el vecindario Villa del Río, junto con los conjuntos residenciales Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II, desde la calle 53C bis sur a la calle 57C sur, entre la carrera 61 sur y la carrera 71B, no dispondrá de agua desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Suba

Por una instalación de macromedidor, el barrio Casa Blanca Suba Urbano, de la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 235 y la calle 245, se encontrará sin servicio de agua desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Por otro lado, debido a un mantenimiento preventivo, habrá cortes de agua a partir de las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en los barrios Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Urbano, Villa Alcázar y Villa Elisa. Además, también se verán afectadas la Escuela de Carabineros, Suba Cerros, Suba Cerros II, Tuna Alta Vereda y Vereda Suba Naranjos.

Municipio de Soacha en Cundinamarca

En el municipio de Soacha, por mantenimiento preventivo, no habrá servicio de agua en Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir, Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita. De la carrera 4 a la carrera 27, entre la calle 2 sur y la diagonal 28 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado durante el corte de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los ciudadanos afectados durante esta jornada llenar el tanque de reserva de sus hogares horas antes de los respectivos trabajos de mantenimiento programados. Además, si se almacena agua en recipientes, se aconseja consumirla antes de 24 horas. Por otra parte, se sugiere un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Los productos de aseo para el lavado de manos son importantes para una correcta higiene. Foto: Getty Images

Finalmente, la EAAB prestará el servicio de carrotanques, con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales podrán ser solicitados a través de la Acualínea 116.