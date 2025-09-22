Carlos Fernando Galán se pronunció tras hallazgo de un cuerpo en las obras del Metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

BOGOTÁ
Carlos Fernando Galán se pronunció tras el hallazgo de un cuerpo en las obras del metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”
El cuerpo de un hombre fue hallado en las obras a la altura del barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.
El pasado 20 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en las obras del metro de Bogotá, a la altura del barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital.
Se trata de un hombre que habría sido asesinado con arma de fuego, al parecer, por cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de un bicitaxi y que ahora son buscados por las autoridades judiciales.
Quien se pronunció al respecto esta mañana de este lunes, 22 de septiembre, fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario de los capitalinos aclaró que dicho homicidio cometido en obras del metro, no está relacionado con ese megaproyecto que se adelanta en la capital del país.
“Es importante mencionar que se encontró efectivamente el cuerpo de una persona en Kennedy, eso está en investigación en este momento. Al parecer fue víctima, obviamente, de arma de fuego, y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía en llave con la Policía (…) Esa es la información que tenemos, eso no significa que tenga que ver con las obras del metro, porque es importante aclarar eso. Es en esta zona, es en la zona donde están ocurriendo obras del metro, como en muchas zonas de Bogotá”, dijo Galán.
Por ahora, el caso de la muerte de este hombre, que tenía alrededor de 25 a 30 años, fue asignado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que ahora asumirá la indagación sobre este nuevo hecho violento, mientras que Medicina Legal entrega los resultados de la necropsia.
Vale recordar que, el pasado 12 de septiembre, se presentó un accidente en las obras del en el metro de Bogotá. Ese día, una maquinaria cayó sobre un bus de TransMilenio y dejó cuatro pasajeros heridos.
Por fortuna, ninguno de los afectados presentó lesiones de consideración.
“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, se indicó en un comunicado oficial de la empresa Metro de Bogotá.