Carlos Fernando Galán se pronunció tras hallazgo de un cuerpo en las obras del Metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

El pasado 20 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en las obras del metro de Bogotá, a la altura del barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital.

Se trata de un hombre que habría sido asesinado con arma de fuego, al parecer, por cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de un bicitaxi y que ahora son buscados por las autoridades judiciales.

Quien se pronunció al respecto esta mañana de este lunes, 22 de septiembre, fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario de los capitalinos aclaró que dicho homicidio cometido en obras del metro, no está relacionado con ese megaproyecto que se adelanta en la capital del país.

“Es importante mencionar que se encontró efectivamente el cuerpo de una persona en Kennedy, eso está en investigación en este momento. Al parecer fue víctima, obviamente, de arma de fuego, y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía en llave con la Policía (…) Esa es la información que tenemos, eso no significa que tenga que ver con las obras del metro, porque es importante aclarar eso. Es en esta zona, es en la zona donde están ocurriendo obras del metro, como en muchas zonas de Bogotá”, dijo Galán.

Por ahora, el caso de la muerte de este hombre, que tenía alrededor de 25 a 30 años, fue asignado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que ahora asumirá la indagación sobre este nuevo hecho violento, mientras que Medicina Legal entrega los resultados de la necropsia.

Vale recordar que, el pasado 12 de septiembre, se presentó un accidente en las obras del en el metro de Bogotá. Ese día, una maquinaria cayó sobre un bus de TransMilenio y dejó cuatro pasajeros heridos.

La Línea 1 del Metro de Bogotá es la obra de infraestructura más importante que se desarrolla hoy en día en América Latina. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por fortuna, ninguno de los afectados presentó lesiones de consideración.