Cayó en Bogotá uno de ‘los más buscados por hurto’ en Putumayo: estaba robando en Transmilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos sujetos en la localidad de Teusaquillo, en el centro de la ciudad, después de ser alertados sobre el hurto de un teléfono celular en una estación de Transmilenio.

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Los hechos se registraron sobre la Avenida Caracas con calle 37, donde los uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje y fueron alertados por la comunidad sobre un evento en una estación del sistema.

Tras realizar la captura de los dos hombres, las autoridades se percataron que uno de los sujetos se presentaba antecedentes penales, pues tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto.

El hombre, quien es reincidente en el delito de hurto, está incluido en el cartel de los más buscados en el departamento de Putumayo. Allí aparece identificado como José Alexander Villazana Arroyo.

Este es el cartel de los más buscados por hurto en el departamento del Putumayo. Foto: Policía

La Policía informó que el hombre está vinculado con un hurto ocurrido en diciembre de 2024 a un establecimiento comercial en la ciudad de Mocoa, de donde robó dinero en efectivo, equipos tecnológicos y teléfonos celulares, avaluados en aproximadamente 8 millones de pesos.

También se le relaciona con el robo de 24 millones de pesos de un vehículo mediante la modalidad de rompe vidrios.

Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de ellos mientras avanza la investigación.

La situación de seguridad en la capital del país sigue siendo crítica, a pesar del actuar de las autoridades que lograron contener a estas dos personas que habían despojado de sus pertenencias a un ciudadano.

Esta semana se registrar un robo en un local comercial. Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la tarde del lunes, 7 de abril, y quedaron captados en un video que le dio la vuelta a las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo un sujeto con gorra y sudadera ingresó a al establecimiento ubicado en la localidad de Chapinero, mientras algunos clientes estaban compartiendo en varias mesas del lugar.