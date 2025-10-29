Suscribirse

Bogotá

Clima en Bogotá para este jueves 30 de octubre: consulte las zonas con mayor probabilidad de lluvia

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 3:21 a. m.
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá. | Foto: Getty Images

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) dio a conocer el reporte del clima en la ciudad de Bogotá para este jueves, 30 de octubre.

Durante la madrugada se prevé predominio de tiempo seco con cielo, mayormente cubierto en gran parte de la capital.

Mientras que en la mañana se esperan lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad. Especialmente, hacia el sur y oriente de Bogotá.

En lo largo del día habría posibilidad de precipitaciones, así como también en parte de la noche. La temperatura estará variada entre los 10 a 20 grados.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

