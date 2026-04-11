Controlan fuerte incendio que se registró en el norte de Bogotá

Un fuerte incendio se registró en la noche de este sábado, 11 de abril, en el norte de Bogotá.

El hecho ocurrió exactamente en la calle 127 con carrera 15 alrededor de las 8:00 de la noche. En redes sociales se difundieron varios videos en los que se apreciaba la fuerza de las llamas.

Los Bomberos Oficiales se hicieron presentes en el lugar e informaron que la conflagración fue controlada.

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“Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento”, señalaron en la red X.

Emergencia en el Alto del Vino: reportan incendio de bus en la vía Bogotá–La Vega

Una emergencia se presentó en horas de la mañana del pasado domingo 5 de abril en la vía Bogotá–La Vega, a la altura del kilómetro 25, en el sector del Alto del Vino, donde un bus intermunicipal se incendió en plena carretera. El hecho generó alarma entre los conductores y peatones que transitaban por la zona en ese momento.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo y varios ciudadanos intentaron controlar las llamas utilizando extintores, logrando reducir el fuego de manera parcial. Sin embargo, minutos después el incendio volvió a intensificarse, lo que obligó a solicitar apoyo de los organismos de emergencia.

Ante la conflagración, unidades de Bomberos de El Rosal y Facatativá atendieron la situación y lograron extinguir por completo el incendio. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y, aunque uno de los carriles permaneció cerrado, el tránsito fluye con normalidad, ya que el incidente ocurrió en el sentido contrario al ingreso hacia Bogotá.

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Este hecho se suma al reciente accidente ocurrido en el peaje de Casablanca. El miércoles 1 de abril, en horas de la madrugada, en la vía Zipaquirá–Ubaté, un tractocamión chocó contra al menos seis vehículos que se encontraban haciendo fila en el lugar. Además, una motocicleta fue impactada y su conductor perdió la vida.

Al parecer, un tractocamión se quedó sin frenos y se llevó a varios vehículos por delante, lo que desató una fuerte explosión que dejó una escena aterradora: fuego, heridos y muertos.

Tras las primeras horas desde que se atendió el hecho, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó las identidades de los lesionados y los hospitales a los que fueron remitidos.

La primera hipótesis que se maneja es que el tractocamión, que transportaba leche, se quedó sin frenos y este fue el motivo por el que se desencadenó el accidente. No obstante, todo es materia de investigación.