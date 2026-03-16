Bogotá

Cortes de luz en Bogotá: consulte si su barrio tendrá suspensiones del servicio el martes 17 de marzo

La administración distrital aconseja cuidar sus electrodomésticos, programar sus actividades y conservar alimentos durante las suspensiones de energía.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 9:42 p. m.
Los trabajos son de mantenimiento o arreglos en las redes de energía de la ciudad
Los trabajos son de mantenimiento o arreglos en las redes de energía de la ciudad Foto: Cortesía Emcali

La empresa de energía Enel Colombia tiene programada una serie de trabajos de mantenimiento alrededor de la ciudad, por lo que algunos barrios se quedarán sin luz a lo largo de la semana. La Alcaldía enlistó las zonas donde habrá suspensiones del servicio, con el fin de que las personas programen sus jornadas.

Ojo si vive en estos barrios: varios sectores de Bogotá se quedarán sin luz el viernes 13 de marzo por trabajos en la red eléctrica

Para el martes 17 de marzo, estos son los barrios donde hay cortes de luz:

En la localidad de Antonio Nariño, en el barrio Ciudad Jardín Sur, se suspenderá la luz desde las 8:15 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

En la localidad de Bosa, el barrio El Corzo Rural no tendrá luz desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

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En Chapinero, en el barrio Chapinero Central y Chicó Norte III Sector, hay un corte de energía programado entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

Mano apagando el interruptor de la luz de la pared. imagen en color en orientación horizontal
Los barrios afectados tendrán suspensiones durante varias horas al día. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la localidad de Engativá, en el barrio Villa del Mar, verá suspendido el servicio desde las 2 hasta las 5 de la tarde.

En Kennedy, en el barrio Osorio XII, no habrá energía desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En el barrio Provivienda Occidental se suspenderá el servicio desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Puente Aranda, el barrio afectado es Pensilvania. Allí no habrá luz desde la 1 hasta las 5 de la tarde.

En San Cristóbal, en el barrio Moralba, se irá la luz desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Santa Fe, en el barrio Los Laches, se cortará la energía entre las 8 de la mañana y las 12 de mediodía.

Se insta a las personas a programar sus jornadas con antelación.
Se insta a las personas a programar sus jornadas con antelación. Foto: Oleksandr Baranov - stock.adobe.

En la localidad de Suba, en el barrio Altos de Chizoca, no habrá luz desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el barrio El Club de los Lagartos se suspenderá el servicio entre las 9 de la mañana y el mediodía.

En Teusaquillo, en el barrio Belalcázar, no habrá servicio de energía desde las 8:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en el barrio Ciudad Salitre Nororiental se suspenderá la luz desde las 7:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Tunjuelito, en el barrio Samoré, no habrá energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Al mismo tiempo, estos son los sectores de municipios aledaños donde hay cortes de luz programados para el martes:

En Mosquera, en el Parque Industrial Agrosavia, se irá la luz desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

En Funza, en la vereda La Isla, hay una suspensión desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Y en Chía, entre la carrera 9 y la carrera 11 y entre la calle 8 y la calle 10, hay un corte de luz desde las 7:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde.