Cortes de Luz en Bogotá y Mosquera este 8 de abril: Estos serán los sitios afectados

Una nueva programación de cortes de luz está previsto para este miércoles 8 de abril en la ciudad de Bogotá. Varias localidades de la capital colombiana no tendrán servicio hasta que se realice los trabajos de mantenimiento por parte de la empresa eléctrica Enel Colombia.

El municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, también tiene previsto cortes de energías en varias puntos de su territorio

Afinia anuncia cortes de luz en Bolívar este 8 de abril por trabajos en la red

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las zonas que se verán afectadas e invitó a los ciudadanos a planificar con anticipación sus actividades para evitar contratiempos:

Cortes de luz en barrios de Bogotá para este miércoles 8 de abril

La localidad de Bosa, específicamente en el Barrio El Corzo Rural, tendrá corte de luz a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. El mismo horario lo manejará el Barrio Osorio XII, ubicado en la localidad de Kennedy.

La localidad Rafael Uribe Uribe quedará sin energía en el Barrio Santa Lucía a partir de las 8:30 de la mañana, retomando ya la luz a la 1:00 de la tarde.

Dos barrios de la localidad de Teusaquillo estarán en mantenimiento siendo estos el Barrio Campin Occidental y el Barrio Ortezal. Estos tendrán cortes de energía en los horarios de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y de 8:15 de la mañana a 5:15 de la tarde, respectivamente.

Por último, el Barrio Tibabita, en la localidad de Usaquén, no prestará sus servicios de luz desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.

Cortes de luz en el municipio de Mosquera, Cundinamarca

El municipio de Mosquera tendrá su mantenimiento y corte de luz a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 5:30. Los puntos sin energía serán en la Vereda San José y el Parque Industrial Agrosavia.

Recomendaciones de Enel ante las personas afectadas por cortes de luz programados

La compañía eléctrica mencionó varios consejos para los ciudadanos que se verán impactados por los mantenimientos de energía en los puntos mencionados:

Entre las sugerencias por parte de Enel, se recomienda el cuidado de electrodomésticos en casa, aconsejando tenerlos desconectados durante la jornada de mantenimiento, de esta manera evitando futuros daños.

Adicionalmente, se señala la organización de actividades por parte de los ciudadanos implicados para que de esta manera no afecte con el horario previsto de la intervención prevista por funcionarios de Enel Colombia.

En cuanto a comida y bebidas, la compañía invita a conservar los alimentos que se encuentren en las neveras de los hogares, evitando abrir esta durante el transcurso de la revisión de luz.

Ante situaciones que impliquen la entrada de personal técnico a hogares durante la jornada, se le recomienda a los ciudadanos permitirles el ingreso.

Sin embargo, si se presenta alguna preocupación en términos de seguridad. La empresa recomienda a los residentes confirmar la identidad de los trabajadores por medio de la llamada 601 5 115 115 tanto para Bogotá como para el departamento de Cundinamarca.