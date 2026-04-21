Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este miércoles, 22 de abril: conozca los horarios

De manera regular, la Alcaldía de Bogotá publicó la nueva programación de cortes de luz que se van a realizar en distintos puntos de la capital de Colombia.

Miles de ciudadanos del distrito no podrán tener servicio de energía mientras la entidad eléctrica, Enel Colombia, realiza la jornada de mantenimiento para ofrecer una mejora en el suministro de energía.

Plan de Enel fortalece infraestructura energética en Cundinamarca

Al tiempo, la empresa suspenderá servicios en municipios aledaños del departamento de Cundinamarca, siendo estos en Soacha, Funza, Cota y Cajicá.

Cortes de luz en barrios de Bogotá este miércoles 22 de abril

Localidad de Ciudad Bolívar

A partir de las 8:15 a.m. hasta las 12:00 p.m., el barrio Rincón de Galicia tendrá sus cortes de luz desde la calle 61 Sur a la calle 63 Sur, entre las carreras 74 y 76.

Localidad de Los Mártires

A partir de las 7:45 a.m hasta las 4:45 p.m., el barrio Santa Isabel Sur no tendrá energía en las calles 0 a calle 2 entre las carreras 26 y 28.

Localidad de Puente Aranda

A partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el barrio La Trinidad tendrá cortes de luz desde la carrera 63 a 65 entre la calle 4 a calle 6.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

A partir de las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m., el barrio Murillo Toro no tendrá energía desde la carrera 25 a 27 entre las calles 31 Sur y 33 Sur.

Localidad de Suba

Cuatro barrios de la localidad de Suba tendrán su mantenimiento de cortes de luz este miércoles 22 de abril.

A partir de la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., el barrio Casa Blanca I tendrá mantenimiento de energía desde la carrera 56 a la 58 entre las calles 199 y 201.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:15 p.m. el barrio Costa Azul no contará con luz en la calle 136 a 138 entre las carreras 100 a 102.

A partir de las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., el barrio San Pedro no tendrá energía en las calles 133 a 135 entre las carreras 146 a 148.

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:00 p.m., el barrio Tibabuyes estará en cortes de luz desde la carrera 113 a 115 entre las calles 150 a 152.

Localidad de Usaquén

Dos barrios de la localidad de Usaquén tendrán su mantenimiento de cortes de luz este miércoles 22 de abril.

A partir de las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m., el barrio El Contador no tendrá energía desde la calle 135 a la 140 entre las carreras 26 y 29.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el barrio Los Cedros tendrá cortes de luz desde la carrera 19 a la 21 entre las calles 133 a 135.

Cortes de luz en municipios aledaños este miércoles 22 de abril

Municipio de Soacha Rural

A partir de las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m., la vereda Fusunga Chacua no tendrá cortes de luz.

Municipio de Cota

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m., el sector El Abra, Zentime y la vereda El Abra, Cetime, tendrán cortes de luz.

Municipio de Funza

A partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el municipio no tendrá servicio de energía desde la calle 14 a 16 entre la carrera 18 a 20.

Municipio de Cajicá

Desde las 9:45 a.m. hasta las 6:45 p.m., el municipio no tendrá energía desde la carrera 0 a 2 entre las calles 4 Sur a 6 Sur.

Recomendaciones de Enel para las personas afectadas

La entidad Enel Colombia realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos que presentarán un día sin utilizar los servicios de energía en sus hogares, entre ellas desconectar electrodomésticos durante los mantenimientos para evitar daños.

Además, se aconseja organizar las actividades con anticipación y no abrir las neveras para conservar los alimentos.

En caso de ingreso de personal técnico para realizar sus labores, se pide permitir el acceso; sin embargo, ante dudas de seguridad, se puede verificar la identidad de los trabajadores en la línea 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca.