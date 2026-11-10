Duro golpe al crimen en Bogotá: Policía capturó 33 integrantes de ‘El Mesa’ en la operación Kratos

En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la seccional de Investigación Criminal reportó un nuevo avance en las capturas y judicializaciones de la operación Kratos, que se llevó a cabo hace algunos días y en la que se golpearon distintas estructuras delincuenciales.

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Se trata del golpe al Grupo Delincuencial Común Organizado denominado ‘El Mesa’, que se dedicada a los homicidios selectivos y el expendio de estupefacientes. El resultado se dio tras la realización de la operación Kratos y luego de un año de labores de investigación e inteligencia.

Según la investigación, ‘El Mesa’ obtenía rentas criminales superiores a los 250 millones de pesos mensuales por la distribución de estupefacientes en varias localidades de Bogotá. Foto: Los Meza fueron capturados tras los operativos de Kratos

De acuerdo con la información reportada por la Policía, se llevaron a cabo 23 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Rafael Uribe, donde se realizaron 23 capturas por orden judicial y 10 en flagrancia.

Gracias a estos procedimientos se pudieron incautar 2 pistolas y 4 revólveres, 46 cartuchos calibre 38, 20 cartuchos 9 milímetros, explosivos, estupefacientes y la recuperación de una motocicleta hurtada.

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La investigación incluyó la interceptación de llamadas, infiltración con agentes en cubierto, análisis link, reconocimiento mediante álbum fotográfico, entrevistas y vigilancia a cosas, este grupo delincuencial generaba una renta criminal en más de 250 millones de pesos mensuales. Este dinero corresponde a las ganancias por la comercialización y distribución de estupefacientes en Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, explosivos y estupefacientes, además de recuperar una motocicleta que había sido hurtada. Foto: Los Meza fueron capturados tras los operativos de Kratos

De acuerdo con los antecedentes, la organización tiene historia desde el 2018, cuando se detectó que traían la droga desde la ciudad de Medellín mediante encomiendas. Posteriormente, era transportada en vehículos de servicio público o motocicletas hacia caletas ubicadas en viviendas de la localidad de Rafael Uribe.

Al grupo se le atribuyen nueve homicidios, una desaparición forzada, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos.

Un total de 33 personas fueron capturadas en medio de los operativos contra ‘El Mesa’, realizados en las localidades de Suba y Rafael Uribe. Foto: Los Meza fueron capturados tras los operativos de Kratos