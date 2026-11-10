Duro golpe al sicariato y microtráfico en Bogotá: así operaban los Illimani

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un duro golpe a la criminalidad en la capital del país.

En desarrollo de la operación Kratos, las autoridades lograron la desarticulación de la banda criminal Illimani, dedicada al sicariato y microtráfico en la ciudad.

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“Tras un año de investigación, seis diligencias de allanamiento y registro en Ciudad Bolívar, el despliegue de agentes encubiertos y recolección de material probatorio, permitieron identificar su modus operandi y los roles de la estructura, logrando capturar mediante orden judicial a seis personas; asimismo afectando sus rentas criminales estimadas en 100 millones de pesos mensuales”, indicaron desde la Policía, esta mañana de martes 10 de noviembre.

¡6 capturados y una estructura criminal desarticulada! En #CiudadBolívar, la #OperaciónKratos golpeó al grupo ‘Illimani’, dedicado al microtráfico y al sicariato. Se le atribuyen 4 homicidios y rentas criminales de $100 millones mensuales. ¡Seguimos golpeando el crimen! https://t.co/aflHvgWOp0 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 10, 2026

De acuerdo con la Policía, dicha banda criminal se dedicaba al tráfico de estupefacientes al menudeo y la ejecución de homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato.

Además, mantenían el control territorial del microtráfico en puntos de alta afluencia como el Parque Illimani, la zona de la invasión de la 14 y entornos del TransMiCable. Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle.

Así mismo se indicó que los Illimani comercializaban la droga en cápsulas y papeletas que camuflaban entre paredes y debajo de las escaleras de los inmuebles del sector donde operaban.

“A este grupo delincuencial se le atribuyen cuatro homicidios perpetrados en la capital debido al control de las zonas de expendio. Entre los casos más relevantes se encuentran el homicidio de un taxista el pasado 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso (localidad de Ciudad Bolívar), y un doble homicidio ocurrido el 9 de abril de 2025 en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo (localidad de Suba), un hecho violento que dejó, además, tres personas lesionadas”, se agregó.

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Entre los capturados se encuentran alias Teresa, cabecilla de este grupo delincuencial y alias Roger, segundo al mando en la banda.

Las autoridades también capturaron a alias La Gorda, Gancho, Tratra y Perro Loco, quienes serían los expendedores de la estructura criminal.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que, tras la legalización de las capturas y la imputación de cargos, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.