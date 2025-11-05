El misterio detrás de la otra muerte en la noche de Halloween: ¿quién asesinó a Elkin Santiago Triviño?

La noche de Halloween en Bogotá, al parecer, cobró otra víctima. Elkin Santiago Triviño Ramírez, de 32 años, murió en circunstancias aún no esclarecidas en inmediaciones de la estación Marly de TransMilenio, durante la noche de las brujas. Su familia exige respuestas sobre un caso que ha generado conmoción y múltiples interrogantes.

Homicidio de Elkin Santiago Triviño Ramírez en estación de Marly | Foto: Semana

Según relató su hermana, Yuli Catalina Triviño, en entrevista con CityTv, Elkin había asistido junto a su esposa a una reunión familiar para celebrar el 31 de octubre.

Horas después, ambos se dirigieron hacia el norte de la ciudad, pero en cuestión de minutos todo cambió. “Creemos que él bajó por la estación y en cuestión de cuatro minutos volvió a subir y alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se descompensó”, contó Yuli Catalina.

La versión de la familia señala que la víctima cayó al suelo mientras su esposa trataba de auxiliarlo. “Ella le levantó la camisa y tenía un agujero en la mitad del pecho. En este momento mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”, relató la mujer en el medio de comunicación.

El hecho ocurrió en un punto donde confluyen varias cámaras de seguridad, tanto de TransMilenio como de establecimientos cercanos.

Sin embargo, los familiares denuncian que, hasta ahora, no han recibido información oficial sobre los registros ni sobre el avance de la investigación. “Nadie nos ha llamado. Nos angustia porque el suceso fue en una zona pública donde hay muchas cámaras”, señaló Catalina.

La hermana de la víctima también aseguró que todas las pertenencias de Elkin estaban intactas al momento del hallazgo, lo que genera aún más dudas sobre el móvil del crimen. “No sabemos si fue un robo o si fue alguien conocido”, expresó.

Elkin Santiago, según sus allegados, era un hombre trabajador, amante de los deportes y muy unido a su familia. Su muerte, ocurrida en una de las noches más concurridas del año en la capital, ha despertado preocupación por la falta de respuestas de las autoridades.