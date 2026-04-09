En video: colapso de un puente en Villavicencio se llevó el asfalto en minutos; hay alerta por otras 39 estructuras

La capital del departamento del Meta registró un aparatoso incidente en el que un puente colapsó en minutos y dejó impactantes imágenes que han generado conmoción en redes sociales.

La gravedad de este caso radica en la importancia que tiene esta vía para la ciudad. El puente que colapsó es el que se encuentra sobre el caño Buque, en la avenida 40, en el sentido que comunica la ciudad de Villavicencio con Acacías, en el costado derecho.

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En las imágenes difundidas se ve cómo la placa de concreto se encuentra parcialmente colapsada en la zona del paso peatonal y también se evidencian carriles de la calzada afectados que presentan hundimiento.

Esto sucedió el miércoles 8 de abril en horas de la noche. Por su parte, la Alcaldía de la ciudad, tras el incidente, ordenó el cierre de la vía con el fin de salvaguardar la integridad de los actores viales que transitan por la zona.

🚨 Emergencia en Villavicencio.



Colapsa puente entre Villacentro y el sector del Hotel Estelar. @AlexanderBaquero habla de instalar un puente militar: “situación nefasta para la ciudad”.



Impacto directo en la movilidad. pic.twitter.com/EJ1DFZHZ6m — Lengua en Salsa (@Lenguaensalsada) April 9, 2026

Además, la Alcaldía insistió en que se harían las respectivas evaluaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura. De igual modo, precisó que la Secretaría de Movilidad sería la encargada de buscar alternativas en materia de movilidad con el fin de poder aliviar el tráfico que circunda la zona.

Un problema que es mucho más grande

Este no es un caso aislado, pues en el mes de julio del año 2025 el puente que se encuentra sobre el caño Parrado colapsó luego de que se presentaran lluvias intensas. Además, la Secretaría de Infraestructura, luego de la realización de una consultoría, indicó que son 39 las estructuras que requieren mantenimiento en la ciudad.

39 estructuras necesitan mantenimiento según una auditoría Foto: Red social x: @dondeestalanoti

Hay que precisar que, en algunos casos, la falta de mantenimiento de corredores viales hace que la probabilidad de que se presenten colapsos aumente considerablemente, como lo ocurrido el pasado miércoles.

Se espera que, por parte de las autoridades, haya una gestión en la ciudad de Villavicencio para tomar medidas preventivas y que este tipo de situaciones se minimicen, previniendo del mismo modo impactos a largo plazo.

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Villavicencio es una ciudad que no solo presenta problemas de movilidad en su interior, sino que vías nacionales como la Bogotá–Villavicencio se ven frecuentemente afectadas por eventos climáticos, como la lluvia, lo que también impacta económicamente a la región, ya que por este corredor vial se transportan diariamente miles de toneladas hacia el oriente del país.