Encuentran con vida a exmarine estadounidense desaparecido en Bogotá: esta es la historia

La incertidumbre que rodeaba la desaparición de Aditya Jaikarran, un ciudadano estadounidense de 32 años y antiguo integrante de la Marina de Estados Unidos, llegó a su fin luego de que fuera encontrado con vida en Bogotá, tras permanecer más de tres meses sin comunicación con sus familiares.

¿Quién es Micah Legnon, el exmarine arrestado por un presunto complot terrorista en Estados Unidos?

El hombre había llegado a Colombia el 12 de junio de 2026, aparentemente por motivos laborales. Sin embargo, desde el 9 de julio sus allegados perdieron todo contacto con él, situación que dio inicio a una búsqueda que se extendió durante varias semanas y contó con la participación de sus familiares y una representante legal.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, durante el tiempo que estuvo desaparecido, Jaikarran habría permanecido en diferentes sectores de Bogotá, incluso en condiciones de vulnerabilidad y habitabilidad en calle. Algunas personas aseguraron haberlo visto en inmediaciones del Parque Nacional y otros puntos de la ciudad.

El hallazgo se produjo después de que el estadounidense presentara una emergencia médica al interior de un supermercado de la capital. Según el relato entregado por su abogada, Valeria Ponce, el hombre sufrió una convulsión, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde recibió atención médica. En ese lugar, un funcionario de Migración Colombia logró reconocerlo al relacionar sus características con la información que había circulado públicamente sobre su desaparición.

El funcionario se comunicó con la representante legal de la familia, quien acudió al centro asistencial para confirmar que se trataba de Aditya Jaikarran y facilitar el contacto con sus seres queridos.

La abogada indicó que el ciudadano se encontraba estable y que había recibido atención tanto por su condición física como por su estado emocional. No obstante, evitó entregar detalles adicionales sobre su situación médica, teniendo en cuenta su derecho a la privacidad.

¿Qué ocurrió durante los meses que estuvo desaparecido?

Aunque todavía hay aspectos por esclarecer, la información recopilada señala que Jaikarran habría atravesado diferentes dificultades después de perder su empleo y quedarse sin recursos económicos para mantenerse en Colombia.

Uno de los episodios que habría influido en su situación fue un robo ocurrido en el sector de Santa Fe, donde presuntamente perdió sus documentos personales. Esta circunstancia habría dificultado sus posibilidades de identificarse y comunicarse con su familia.

A lo anterior se sumaba una barrera importante: el ciudadano estadounidense no habla español, lo que habría complicado su interacción con otras personas y la posibilidad de recibir ayuda durante el tiempo que permaneció en las calles de Bogotá.

Durante la búsqueda también se conoció que había tenido un procedimiento policial en el barrio Los Lagartos, relacionado con un incidente en un establecimiento comercial. Sin embargo, este antecedente no permitió a sus familiares establecer su ubicación ni conocer qué había ocurrido con él posteriormente.

La desaparición de Aditya llevó a sus familiares a viajar desde Estados Unidos hasta Colombia con la esperanza de encontrarlo. Durante su permanencia en la capital recorrieron distintos sectores, entre ellos Santa Fe y Las Cruces, y acudieron a Medicina Legal para intentar obtener información que permitiera dar con su paradero.

Sin embargo, ante la falta de resultados y las dificultades económicas que enfrentaban, tuvieron que regresar a su país, mientras la abogada Valeria Ponce continuó adelantando las gestiones para localizarlo.

La difusión del caso en diferentes medios de comunicación también fue determinante, pues permitió que más ciudadanos conocieran su historia y estuvieran atentos a cualquier información que pudiera conducir a su ubicación.